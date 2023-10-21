وجها مكتوميناي.. صاروخية دالوت تنقذ مانشستر يونايتد أمام شيفيلد

السبت، 21 أكتوبر 2023 - 23:59

كتب : FilGoal

مانشستر يونايتد

تغلب مانشستر يونايتد على مضيفه شيفيلد يونايتد بهدفين مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الأسبوع التاسع من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم يونايتد بواسطة سكوت مكتوميناي في الدقيقة 28، وتعادل أوليفر ماكبيرني في الدقيقة 34 من ركلة جزاء، ثم سجل ديوجو دالوت هدف الفوز في الدقيقة 77.

البداية أتت بتسديدة من ماكبيرني تصدى لها الحارس أندريه أونانا في الدقيقة 3.

أخبار متعلقة:
مبابي يحقق رقما غائبا منذ 1965.. باريس سان جيرمان يتصدر مؤقتا بثلاثية ضد ستراسبورج رسالة قوية جديدة من كوكا بشأن فلسطين بعد الفوز التاريخي في الدوري التركي عودة مثيرة.. تشيلسي يفقد تقدمه على أرسنال في دربي لندن في المواجهة الأولى ضد راموس.. ريال مدريد يتعادل مع إشبيلية

وفي الدقيقة 17 سدد أنتوني لتمر الكرة بجوار القائم.

ثم سجل مكتوميناي الهدف الأول في الدقيقة 28 بتسديدة غالطت الحارس بعد تمريرة من برونو فيرنانديز.

وبعد لمسة يد ضد سكوت مكتوميناي نفسه، تحصل شيفيلد على ركلة جزاء سجل منها ماكبيرني هدف التعادل في الدقيقة 34.

وترك ماكبيرني موقعه في الدقيقة 51 ليحل رايان بروستر بدلا منه.

فيما حاول ماركوس راشفورد للشياطين الحمر في الدقيقة 58 ولكن مرت كرته بجوار القائم.

وأجرى إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد 3 تبديلات بنزول أنتوني مارسيال وكريستيان إريكسن وأليخاندرو جارناتشو بدلا من راسموس هويلوند وسكوت مكتوميناي وأنتوني، وذلك في الدقيقة 63.

وأخيرا أتى هدف الفوز في الدقيقة 77 بتسديدة صاروخية من البرتغالي ديوجو دالوت بعد تمريرة من فيكتور لينديلوف.

وفي الدقيقة 84 حل رافاييل فاران بدلا من جوني إيفانز، ثم حل ميسون ماونت في الدقيقة 87 بدلا من راشفورد.

الفوز رفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 15 نقطة في المركز الثامن مؤقتا، بينما تجمد شيفيلد عند نقطة وحيدة في المركز الأخير.

وهو الفوز الثاني على التوالي للشياطين الحمر بصعوبة وبنفس النتيجة، بعد التغلب على برينتفورد بعودة سكوت مكتوميناي في الدقائق الأخيرة من الجولة الماضية.

شيفيلد يونايتد مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي ديوجو دالوت
نرشح لكم
انتهت في الدوري الإنجليزي - شيفيلد (1)-(2) مانشستر يونايتد عودة مثيرة.. تشيلسي يفقد تقدمه على أرسنال في دربي لندن تشكيل مانشستر يونايتد - أمرابط أساسي ضد شيفيلد.. وأنتوني يبدأ بعد غياب نيوكاسل يسحق كريستال بالاس.. وعودة مثيرة من لوتون تاون انتهت في الدوري الإنجليزي - تشيلسي (2)-(2) أرسنال بثنائية ألفاريز وهالاند.. مانشستر سيتي يفوز على برايتون ويتصدر مؤقتا تشكيل دربي لندن - ساكا أساسي وغياب النني عن أرسنال.. مودريك يقود هجوم تشيلسي وفاة بوبي تشارلتون أسطورة مانشستر يونايتد
أخر الأخبار
محمود وادي: الوضع في غزة كارثي ولا يوجد حياة هناك 3 دقيقة | الكرة المصرية
الأرض تبتسم في وجه الضيوف.. انتصار إنتر ونابولي ولاتسيو 13 دقيقة | الكرة الأوروبية
وجها مكتوميناي.. صاروخية دالوت تنقذ مانشستر يونايتد أمام شيفيلد 20 دقيقة | الدوري الإنجليزي
حسام المندوه: فرع أكتوبر من الأولويات.. وهذا هو الأهم من صرف المستحقات 55 دقيقة | الدوري المصري
مبابي يحقق رقما غائبا منذ 1965.. باريس سان جيرمان يتصدر مؤقتا بثلاثية ضد ستراسبورج 57 دقيقة | الكرة الأوروبية
لبيب: سنعمل لتغيير صورة نادي الزمالك السابقة ساعة | الدوري المصري
رسالة قوية جديدة من كوكا بشأن فلسطين بعد الفوز التاريخي في الدوري التركي ساعة | المحترفون
أول بيان من حسين لبيب بعد فوزه برئاسة نادي الزمالك ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ملف انتخابات الزمالك – اكتساح القائمة الموحدة بالكامل.. تعرف على الأصوات كاملة 2 بمشاركة الأهلي - فيفا يعلن بث مباريات الدوري الإفريقي لكل العالم باستثناء 3 دول 3 انتهت كرة سلة - الأهلي (64)-(60) الزمالك.. الأحمر بطل السوبر 4 انتخابات الزمالك – حسين لبيب الرئيس.. القائمة الموحدة تحكم بعد صراع على منصب النائب