وجها مكتوميناي.. صاروخية دالوت تنقذ مانشستر يونايتد أمام شيفيلد

تغلب مانشستر يونايتد على مضيفه شيفيلد يونايتد بهدفين مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الأسبوع التاسع من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم يونايتد بواسطة سكوت مكتوميناي في الدقيقة 28، وتعادل أوليفر ماكبيرني في الدقيقة 34 من ركلة جزاء، ثم سجل ديوجو دالوت هدف الفوز في الدقيقة 77.

البداية أتت بتسديدة من ماكبيرني تصدى لها الحارس أندريه أونانا في الدقيقة 3.

وفي الدقيقة 17 سدد أنتوني لتمر الكرة بجوار القائم.

ثم سجل مكتوميناي الهدف الأول في الدقيقة 28 بتسديدة غالطت الحارس بعد تمريرة من برونو فيرنانديز.

وبعد لمسة يد ضد سكوت مكتوميناي نفسه، تحصل شيفيلد على ركلة جزاء سجل منها ماكبيرني هدف التعادل في الدقيقة 34.

وترك ماكبيرني موقعه في الدقيقة 51 ليحل رايان بروستر بدلا منه.

فيما حاول ماركوس راشفورد للشياطين الحمر في الدقيقة 58 ولكن مرت كرته بجوار القائم.

وأجرى إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد 3 تبديلات بنزول أنتوني مارسيال وكريستيان إريكسن وأليخاندرو جارناتشو بدلا من راسموس هويلوند وسكوت مكتوميناي وأنتوني، وذلك في الدقيقة 63.

وأخيرا أتى هدف الفوز في الدقيقة 77 بتسديدة صاروخية من البرتغالي ديوجو دالوت بعد تمريرة من فيكتور لينديلوف.

وفي الدقيقة 84 حل رافاييل فاران بدلا من جوني إيفانز، ثم حل ميسون ماونت في الدقيقة 87 بدلا من راشفورد.

الفوز رفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 15 نقطة في المركز الثامن مؤقتا، بينما تجمد شيفيلد عند نقطة وحيدة في المركز الأخير.

وهو الفوز الثاني على التوالي للشياطين الحمر بصعوبة وبنفس النتيجة، بعد التغلب على برينتفورد بعودة سكوت مكتوميناي في الدقائق الأخيرة من الجولة الماضية.