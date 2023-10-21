مبابي يحقق رقما غائبا منذ 1965.. باريس سان جيرمان يتصدر مؤقتا بثلاثية ضد ستراسبورج

ارتقى باريس سان جيرمان لصدارة الدوري الفرنسي بشكل مؤقت بالفوز على ستراسبورج بنتيجة 3-0 لحساب الجولة التاسعة.

وتقدم حامل اللقب بهدف كيليان مبابي في الدقيقة العاشرة من علامة الجزاء.

ورفع مبابي رصيده لـ 8 أهداف في صدارة ترتيب هدافي الدوري الفرنسي بفارق 3 أهداف عن مصطفى محمد.

وأصبح مبابي أول لاعب يسجل 172 هدفا في الدوريات الخمس الكبرى قبل أن يتمم عامه الـ 25 بعد جيمي جريفيس عام 1965.

وأضاف كارلوس سولير الهدف الثاني في الدقيقة 31 حيث حوّل عرضية مبابي في الشباك.

وعزز فابيان رويز النتيجة بهدف ثالث في الدقيقة 77 بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء بعد مراوغة ثنائي دفاع أصحاب الأرض.

ورفع الفوز رصيد باريس لـ 18 نقطة في الصدارة بشكل مؤقت بفارق نقطة عن موناكو الذي يستعد لمواجهة ميتز.

فيما تكبد ستراسبورج الخسارة الثالثة تواليا وأصبح في المركز الـ 12 برصيد 10 نقاط.

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