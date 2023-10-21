لبيب: سنعمل لتغيير صورة نادي الزمالك السابقة

السبت، 21 أكتوبر 2023 - 23:20

كتب : FilGoal

مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب

كشف حسين لبيب رئيس نادي الزمالك عن الملفات الهامة التي سيعمل عليها مجلس إدارة القلعة البيضاء الجديد في الفترة المقبلة.

وقال لبيب عبر قناة أون تايم سبورتس: "أحمد سليمان وحسين السيد ومعهم حسام المندوه هما المسؤولين عن ملف كرة القدم في الزمالك".

وأضاف "نعمل منذ فترة على جميع الملفات الهامة في الزمالك والقرارات سنعلن عنها بعد تسلم النادي".

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وأشار "الصفقات وإيقاف القيد وتجديد تعاقد أحمد فتوح وغيرها من الملفات على طاولة مناقشات المجلس الجديد".

وأتم تصريحاته "سنعمل لتغيير الصورة الذهنية السابقة عن الزمالك وبالفعل بدأنا هذا الأمر مع رموز النادي، ونمد يدنا لكل المرشحين الذين لم يحافلهم التوفيق في انتخابات الزمالك من أجل العمل لصالح النادي".

وحرص حسين لبيب على حضور مباراة الزمالك والمقاولون العرب من مدرجات استاد القاهرة رفقة العديد من أعضاء مجلس الإدارة الجدد.

وحقق الزمالك الفوز الثاني له في الدوري المصري هذا الموسم بعدما انتصر على سموحة بخماسية مقابل هدف في الجولة الرابعة من المسابقة.

الزمالك حسين لبيب
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