خدمة في الجول - فتح حجز التذاكر لمباراة الأهلي وسيمبا.. تعرف على الأسعار

السبت، 21 أكتوبر 2023 - 22:13

كتب : FilGoal

جمهور الأهلي

أعلنت شركة تذكرتي عن فتح باب حجز تذاكر حضور مباراة الأهلي أمام سيمبا التنزاني في إياب ربع نهائي الدوري الإفريقي.

وطلب الأهلي من سلطات الأمن الموافقة على حضور السعة الكاملة في مباراته الكاملة أمام سيمبا التنزاني.

وبرر الأهلي طلبه لتعزيز فرص مشاركة أكبر عدد من الجمهور في دعم فلسطين في ضوء تخصيص مجلس الإدارة العائد المالي بالكامل لصالحها.

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جاء ذلك عبر حساب الأهلي الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

أسعار التذاكر:

100 جنيه - الدرجة الثالثة

300 جنيه - الدرجة الأولى

1000 جنيه - المقصورة

ويستضيف الأهلي منافسه سيمبا الثلاثاء المقبل في استاد القاهرة في إياب ربع نهائي الدوري الإفريقي.

وكان الفريقان تعادلا أمس الجمعة في تنزانيا في لقاء الذهاب بهدفين لكل منهما.

للحجز من هنا

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