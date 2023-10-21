انتهت في الدوري الإنجليزي - شيفيلد (1)-(2) مانشستر يونايتد
السبت، 21 أكتوبر 2023 - 22:08
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر يونايتد ضد شيفيلد في الجولة 9 من الدوري الإنجليزي.
تابع من هنا
-----
ق 78: جوووول الثاااني.. صاروخية دالوت تسكن الشباك بعد تمريرة من لينديلوف
ق 63 أنتوني مارسيال وكريستيان إريكسن وأليخاندرو جارناتشو بدلا من راسموس هويلوند وسكوت مكتوميناي وأنتوني
ق 58 خطيرة من راشفورد ولكن بجوار القائم
ق 51 رايان بروستر بدلا من ماكبرني
ق 34 جوووول أوليفر ماكبيرني يسجل من علامة الجزاء
ق 31 لمسة يد ضد مكتوميناي.. ركلة جزاء لشيفيلد
ق 28 جوووووول سكوت مكتوميناي يسجل الأول بعد تمريرة من برونو فيرنانديز وتسديدة تغافل الحارس
ق 17 تسديدة من أنتوني لاعب مانشستر يونايتد من يمين منطقة الجزاء مرت بعيدة عن القائم الأيسر.
ق 3 تسديدة من أوليفر مكبورني لاعب شيفيلد من داخل منطقة الجزاء أمسك بها الحارس أندري أونانا من يسار مرماه.
بداية المباراة