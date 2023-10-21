عودة مثيرة.. تشيلسي يفقد تقدمه على أرسنال في دربي لندن

في دربي مثير، تعادل أرسنال مع مضيفه تشيلسي بهدفين لمثلهما على ملعب ستامفورد بريدج ضمن منافسات الأسبوع التاسع من الدوري الإنجليزي الممتاز.

البداية أتت زرقاء بتسديدة من إنزو فيرنانديز حلقت فوق العارضة في الدقيقة الثانية.

وفي الدقيقة 11 طالب لاعبو البلوز بركلة جزاء إثر لمسة يد ضد ويليام ساليبا، وبعد العودة لتقنية الفيديو تم احتسابها.

الهدف أتى في الدقيقة 15 بتسديدة كول بالمر من نقطة الجزاء على يمين الحارس الإسباني دافيد رايا.

وفي الدقيقة 30 سدد بالمر مجددا على حدود المنطقة لتمر الكرة بجوار القائم.

وفي نهاية الشوط حاول إنزو بتسديدة أخرى أتت ضعيفة بين يدي رايا.

مع بداية الشوط الثاني دفع ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال بالظهير الياباني تاكيهيرو تومياسو بدلا من أوليكساندر زينشنكو.

وأتى نيكولاس جاكسون في صفوف البلوز على حساب ميكايلو مودريك في الدقيقة 66.

وفي الدقيقة 68 أتى إدوارد نكيتياه وإميل سميث رو بدلا من جابرييل جيسوس وجورجينيو.

ومن خطأ فادح ارتكبه الحارس روبرت سانشيز في التمرير، تلقى ديكلان رايس الكرة وسجل هدف أرسنال الأول بلمسة واحدة في الدقيقة 77.

ثم حل لياندرو تروسار وكاي هافيرتز بدلا من جابرييل مارتينيلي ومارتن أوديجارد بعد الهدف.

وأدرك تروسار التعادل في الدقيقة 84 بعد تمريرة من بوكايو ساكا.

ثم كاد نكيتياه أن يسجل هدف الفوز في الدقيقة 86 ولكن مرت بجوار القائم.

وأخيرا أهدر نيكولاس جاكسون فرصة الفوز للبلوز في الدقيقة 95 بتسديدة ضعيفة بين يدي رايا.

بذلك يرفع أرسنال رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثاني مؤقتا بفارق الأهداف عن مانشستر سيتي المتصدر، والكل ينتظر مباراة توتنام (20 نقطة) ضد فولام.

أما تشيلسي فيحتل المركز التاسع برصيد 12 نقطة مؤقتا أيضا.