تشكيل مانشستر يونايتد - أمرابط أساسي ضد شيفيلد.. وأنتوني يبدأ بعد غياب

يبدأ سفيان أمرابط في خط وسط مانشستر يونايتد عندما يحل الشياطين الحمر ضيوفا على شيفيلد يونايتد في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

ويقود الدنماركي راسموس هويلوند أساسيا، بينما يتواجد الاسكتلندي سكوت ماكتوميناي في الوسط.

ويبدأ أنتوني في التشكيل الأساسي للفريق منذ الجولة الرابعة عندما خسر من أرسنال 3-1.

وجاء تشكيل يونايتد:

حراسة المرمى: أندري أونانا

الدفاع: ديوجو دالوت - فيكتور ليندلوف – هاري ماجواير – جوني إيفانز

الوسط: سفيان أمرابط – سكوت ماكتوميناي – برونو فيرنانديز

الهجوم: ماركوس راشفورد – راسموس هويلوند - أنتوني

ويحتل يونايتد المركز العاشر في سلم ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 12 نقطة.

فيما يتذيل شيفيلد الترتيب برصيد نقطة وحيدة ودون فوز حتى الآن.