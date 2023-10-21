طريق الأهلي - صنداونز يضع قدما في نصف نهائي الدوري الإفريقي بصبغة لاتينية

وضع صنداونز الجنوب إفريقي قدما في نصف نهائي الدوري الإفريقي بالفوز على بترو أتليتكو الأنجولي بنتيجة 2-0 في لقاء أقيم على ملعب 11 نوفمبر في أنجولا.

سجل ثنائية صنداونز: مارسيلو إليندي وثابيلو ماسيكو.

وطغت الصبغة اللاتينية على أهداف صنداونز في اللقاء حيث ساهمت بها 3 جنسيات هي: تشيلية وأوروجويانية وأرجنتينية.

وسيلتقي الفريقان مجددا يوم الثلاثاء المقبل في جنوب إفريقيا لحسم هوية المتأهل للمربع الذهبي.

وسيلتقي الفائز من تلك المواجهة مع الفائز من مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني، بعدما فرض الأهلي التعادل ذهابا 2-2.

نهاية المباراة بفوز ماميلودي صنداونز 2-0 على بيترو أتلتيكو شاهد الهدفين #بيترو_أتلتيكو_ماميلودي_صنداونز#الدوري_الإفريقي_لكرة_القدم pic.twitter.com/KLVpU984OH — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 21, 2023

وصف المباراة

سيطر أصحاب الأرض في الشوط الأول على مجريات اللقاء.

أخطر فرص بترو جاءت في الدقيقة 25 بعد عرضية أرضية من الجهة اليمنى حولها ألكسندر جيديش بتسديدة في الزاوية القريبة لكن رونين ويليامز تصدى لها ببراعة.

وفي الدقيقة 30 مرت رأسية جلبرتو بجوار القائم الأيسر.

واحتسب الحكم ركلة جزاء في الدقيقة 39 لصالح بترو أتليتكو بعد تعرض جوناثان تورو للعرقلة.

جلبرتو انبرى للركلة وسدد كرة قوية على يمين الحارس تصدى لها ويليامز ثم تصدى لمتابعة لاعب بترو وظل التعادل السلبي سائدا وبنفس النتيجة انتهى الشوط الأول.

لتصبح الركلة الأولى في تاريخ البطولة مهدرة.

ويليامز يتألق.. حارس صنداونز يتصدى لركلة جزاء ثم يتصدى للمتابعة ببراعة#بيترو_أتلتيكو_ماميلودي_صنداونز#الدوري_الإفريقي_لكرة_القدم pic.twitter.com/rlr5kBUqse — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 21, 2023

في الشوط الثاني تراجع ضغط بترو أتليتكو وفي المقابل بدأ الضيوف في محاولة خطف التقدم.

وبالفعل تقدم صنداونز بالهدف الأول في الدقيقة 70، بتسديدة قوية من التشيلي مارسيلو إليندي من داخل منطقة الجزاء بعدما تلقى تمريرة رائعة من الأرجنتيني جونيور ميندييتا.

وأصبح التشيلي أول لاعب محترف من خارج القارة يسجل هدفا في تاريخ الدوري الإفريقي.

وفي الدقيقة 81 أرسل الأوروجوياني جاستون سيرينو بينية رائعة للبديل ثابيلو ماسيكو الذي انفرد وراوغ الحارس وسدد في الشباك معلنا الهدف الثاني للضيوف.

الدقائق الأخيرة مرت دون أي خطورة ليضع صنداونز قدما في نصف النهائي قبل مواجهة الإياب.