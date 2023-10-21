نيوكاسل يسحق كريستال بالاس.. وعودة مثيرة من لوتون تاون

سحق نيوكاسل يونايتد ضيفه كريستال بالاس بأربعة أهداف دون رد ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل جاكوب ميرفي الهدف الأول في الدقيقة 4 بعد تمريرة من كيران تريبيير.

وفي الدقيقة 44 أضاف أنتوني جوردون الهدف الثاني، بعد عرضية رائعة من ميرفي.

وسريعا أضاف شون لونجستاف الهدف الثالث بعد خطأ فادح من دفاع كريستال في الدقيقة 45+2.

وسجل كالوم ويلسون الهدف الرابع في الدقيقة 66، بصناعة ميرفي أيضا.

النتيجة رفعت رصيد نيوكاسل إلى 16 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد كريستال بالاس عند 12 نقطة في المركز العاشر.

وضرب بيرنتفورد ضيفه بيرنلي بثلاثية بيضاء، سجلها يوان ويسا في الدقيقة 25 وبرايان مبومو في الدقيقة 62 وسامان قدوس في الدقيقة 87.

وتقدم برينتفورد إلى المركز الرابع عشر برصيد 10 نقاط، فيما تجمد رصيد بيرنلي عند 4 نقاط في المركز الثامن عشر.

وقلب ولفرهامبتون تأخره أمام بورنموث، ليفوز عليه 2-1، بعد تقدم الأخير بهدف دومينيك سولانكي في الدقيقة 16.

وفي الدقيقة 47 أدرك ماتيوس كونيا هدف التعادل، فيما تم طرد لويس كوك مدافع بورنموث بسبب نطحه بالرأس لأحد الخصوم في الدقيقة 54.

وسجل ساسا كالدزيتش هدف الفوز في الدقيقة 88.

ولفرهامبتون رفع رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني عشر، فيما تجمد رصيد بورنموث عند 3 نقاط في المركز التاسع عشر.

وأخيرا قلب لوتون الطاولة على نوتنجهام لينتزع تعادلا مثيرا بهدفين لكل فريق.

سجل كريس وود الهدف الأول لنوتنجهام في الدقيقة 48، وأضاف الثاني في الدقيقة 76.

العودة بدأت في الدقيقة 83 بهدف تشيدوزي أوجبيني، بينما أدرك إيليا أديبايو هدف التعادل في الدقيقة 92.

النقطة رفعت رصيدت لوتون إلى 5 نقاط في المركز السابع عشر، فيما يحتل نوتنجهام المركز الخامس عشر برصيد 10 نقاط.