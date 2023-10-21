بثنائية ألفاريز وهالاند.. مانشستر سيتي يفوز على برايتون ويتصدر مؤقتا

حقق مانشستر سيتي الفوز على برايتون بهدفين مقابل هدف على ملعب الاتحاد في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل ثنائية مانشستر سيتي في المباراة كل من إيرلينج هالاند وجوليان ألفاريز بينما سجل أنسو فاتي هدف برايتون.

هدف هالاند كان هو التاسع له في الدوري ليعزز صدارته لجدول الترتيب بفارق هدفين عن محمد صلاح صاحب المركز الثاني بسبعة أهداف.

الفوز رفع رصيد مانشستر سيتي للنقطة الـ 21 ليتصدر جدول الترتيب بشكل مؤقت بفارق نقطة عن ليفربول وتوتنام.

التشكيل

بدأ ستيفان أورتيجا المباراة في حراسة مرمى مانشستر سيتي بدلا من إيدرسون مورايس العائد من البرازيل.

🔵 هالاند يقود الهجوم وأورتيجا في حراسة المرمى تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة برايتون في الدوري الإنجليزي pic.twitter.com/9spiKZGcnZ — FilGoal (@FilGoal) October 21, 2023

أحداث المباراة

تقدم مانشستر سيتي بالهدف الأول مبكرا في الدقيقة السابعة عن طريق جوليان ألفاريز بعد عمل فردي رائع من جيريمي دوكو الذي مر وأرسل تمريرة نجو ألفاريز الذي سدد في الشباك.

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وأضاف هالاند الهدف الثاني في الدقيقة الـ 18 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

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وأهدر ميتوما فرصة تقليص الفارق في الدقيقة الـ 69.

وبعد دقيقة واحدة سجل فاتي الهدف الأول بعد خطأ من مانويل أكانجي.

وفي الدقيقة الـ 95 تعرض أكانجي للطرد بعد تلقيه بطاقة صفراء ثانية.

ولم يستغل برايتون النقص العددي خلال ثلاث دقائق إضافية في المباراة.

وسيلعب مانشستر سيتي مباراته المقبلة ضد مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد.