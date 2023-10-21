بثنائية ألفاريز وهالاند.. مانشستر سيتي يفوز على برايتون ويتصدر مؤقتا
السبت، 21 أكتوبر 2023 - 19:15
كتب : FilGoal
حقق مانشستر سيتي الفوز على برايتون بهدفين مقابل هدف على ملعب الاتحاد في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
سجل ثنائية مانشستر سيتي في المباراة كل من إيرلينج هالاند وجوليان ألفاريز بينما سجل أنسو فاتي هدف برايتون.
هدف هالاند كان هو التاسع له في الدوري ليعزز صدارته لجدول الترتيب بفارق هدفين عن محمد صلاح صاحب المركز الثاني بسبعة أهداف.
الفوز رفع رصيد مانشستر سيتي للنقطة الـ 21 ليتصدر جدول الترتيب بشكل مؤقت بفارق نقطة عن ليفربول وتوتنام.
التشكيل
بدأ ستيفان أورتيجا المباراة في حراسة مرمى مانشستر سيتي بدلا من إيدرسون مورايس العائد من البرازيل.
🔵 هالاند يقود الهجوم وأورتيجا في حراسة المرمى
تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة برايتون في الدوري الإنجليزي pic.twitter.com/9spiKZGcnZ— FilGoal (@FilGoal) October 21, 2023
أحداث المباراة
تقدم مانشستر سيتي بالهدف الأول مبكرا في الدقيقة السابعة عن طريق جوليان ألفاريز بعد عمل فردي رائع من جيريمي دوكو الذي مر وأرسل تمريرة نجو ألفاريز الذي سدد في الشباك.
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⚽️🥅 جوليان ألفاريز يفتتح التسجيل مبكراً للسيتيزنز#الدوري_الإنجليزي_الممتاز | #مانشستر_سيتي_برايتون#PremierLeague pic.twitter.com/wiXnfUqN9P— beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 21, 2023
وأضاف هالاند الهدف الثاني في الدقيقة الـ 18 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.
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⚽️🥅 تسديدة هالاند الصاروخية تستقر في شباك برايتون#الدوري_الإنجليزي_الممتاز | #مانشستر_سيتي_برايتون#PremierLeague pic.twitter.com/HqBnlyR5KN— beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 21, 2023
وأهدر ميتوما فرصة تقليص الفارق في الدقيقة الـ 69.
وبعد دقيقة واحدة سجل فاتي الهدف الأول بعد خطأ من مانويل أكانجي.
وفي الدقيقة الـ 95 تعرض أكانجي للطرد بعد تلقيه بطاقة صفراء ثانية.
ولم يستغل برايتون النقص العددي خلال ثلاث دقائق إضافية في المباراة.
وسيلعب مانشستر سيتي مباراته المقبلة ضد مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد.