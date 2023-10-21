تشكيل دربي لندن - ساكا أساسي وغياب النني عن أرسنال.. مودريك يقود هجوم تشيلسي

السبت، 21 أكتوبر 2023 - 18:44

كتب : FilGoal

بوكايو ساكا - أرسنال

أعلن ماوريسيو بوتشيتينو مدرب تشيلسي عن تشكيل فريقه لمواجهة أرسنال ضمن منافسات دربي لندن في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

حراسة المرمى: روبرت سانشيز

خط الدفاع: مالو جوستو - تياجو سيلفا - ليفي كولويل - مارك كوكوريا

خط الوسط: كونور جالاجر - موسيس كايسيدو - إنزو فيرنانديز

خط الهجوم: كول بالمر - ميكايلو مودريك - رحيم سترلينج

وعاد ريس جيمس إلى مقاعد بدلاء البلوز، حيث يتواجد المهاجم السنغالي نيكولاس جاكسون أيضا.

ويغيب أرماندو برويا وويسلي فوفانا وتريفوه تشالوبا وروميو لافيا وكريستوفر نكونكو وبن تشيلويل بداعي الإصابة.

على الجانب الآخر جاء تشكيل أرسنال كالتالي:

حراسة المرمى: دافيد رايا

خط الدفاع: بن وايت - جابرييل ماجالهايش - ويليام ساليبا - أوليكساندر زينشنكو

خط الوسط: ديكلان رايس - جورجينيو

أمامهما: بوكايو ساكا - مارتن أوديجارد - جابرييل مارتينيلي

خط الهجوم: جابرييل جيسوس

ويغيب محمد النني عن قائمة أرسنال أمام البلوز.

فيما يغيب الثنائي لياندرو تروسار ويورين تيمبر للإصابة.

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