انتهت طريق الأهلي - بترو أتليتكو (0) (2) صنداونز.. فوز مثير

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بترو أتليتكو الأنجولي وصنداونز الجنوب إفريقي في ذهاب ربع نهائي الدوري الإفريقي.

ويلتقي الفائز من تلك المواجهة مع الفائز من مباراة سيمبا التنزاني والأهلي.

وكان لقاء الأهلي وسيمبا انتهى بالتعادل 2-2 في افتتاح المسابقة أمس الجمعة.

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ماسيكو يراوغ الحارس ويسجل ويعزز تقدم صنداونز بالهدف الثاني #بيترو_أتلتيكو_ماميلودي_صنداونز#الدوري_الإفريقي_لكرة_القدم pic.twitter.com/OTNK6JyHEw — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 21, 2023

ق 80: جووول الثاااني.. ثابيلو ماسيكو ينفرد ويراوغ الحارس ويسجل الهدف الثاني بسهولة.

ق 70 : جووول أووول.. مارسيلو إليندي يسجل هدف التقدم لصنداونز بتصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ويليامز يتألق.. حارس صنداونز يتصدى لركلة جزاء ثم يتصدى للمتابعة ببراعة#بيترو_أتلتيكو_ماميلودي_صنداونز#الدوري_الإفريقي_لكرة_القدم pic.twitter.com/rlr5kBUqse — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 21, 2023

ق 42: جلبرتو يهدر ركلة جزاء يتصدى الحارس، ثم يمنع المتابعة ببراعة لركنية.

ق 39: ركلة جزاء لبترو أتليتكو بعد عرقلة تورو مهاجم الفريق من قلب الدفاع.

ق 30: رأسية جلبرتو تمر بجوار القائم على الزاوية القريبة.

فرصة خطيرة لفريق بيترو أتلتيكو ولكن ويليامز حارس صنداونز يتألق ويتصدى #بيترو_أتلتيكو_ماميلودي_صنداونز#الدوري_الإفريقي_لكرة_القدم pic.twitter.com/a2HpdFBFf9 — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 21, 2023

ق 25: توغل من الجهة اليسرى وتسديدة من جيديش يبعدها الحارس ببراعة.

بداية اللقاء