انتهت طريق الأهلي - بترو أتليتكو (0) (2) صنداونز.. فوز مثير

السبت، 21 أكتوبر 2023 - 18:23

كتب : FilGoal

صنداونز

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بترو أتليتكو الأنجولي وصنداونز الجنوب إفريقي في ذهاب ربع نهائي الدوري الإفريقي.

ويلتقي الفائز من تلك المواجهة مع الفائز من مباراة سيمبا التنزاني والأهلي.

وكان لقاء الأهلي وسيمبا انتهى بالتعادل 2-2 في افتتاح المسابقة أمس الجمعة.

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لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــا.

شاهد المباراة

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ق 80: جووول الثاااني.. ثابيلو ماسيكو ينفرد ويراوغ الحارس ويسجل الهدف الثاني بسهولة.

ق 70 : جووول أووول.. مارسيلو إليندي يسجل هدف التقدم لصنداونز بتصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 42: جلبرتو يهدر ركلة جزاء يتصدى الحارس، ثم يمنع المتابعة ببراعة لركنية.

ق 39: ركلة جزاء لبترو أتليتكو بعد عرقلة تورو مهاجم الفريق من قلب الدفاع.

ق 30: رأسية جلبرتو تمر بجوار القائم على الزاوية القريبة.

ق 25: توغل من الجهة اليسرى وتسديدة من جيديش يبعدها الحارس ببراعة.

بداية اللقاء

صنداونز بترو أتليتكو الدوري الإفريقي
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