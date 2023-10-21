وفاة بوبي تشارلتون أسطورة مانشستر يونايتد

توفي سير بوبي تشارلتون أسطورة مانشستر يونايتد والكرة الإنجليزية عن عمر يناهز 86 عاما.

وقالت عائلته في بيان: "بحزن عظيم، نشاطركم خبر رحيل سير بوبي بسلام في الساعات الأولى من صباح السبت".

وأضاف البيان "لقد كان محاطا بعائلته التي تود توجيه الشكر لكل من ساهم في رعايته ولكل من أحبه ودعمه. نطلب احترام خصوصية العائلة في هذا التوقيت".

ويعد تشارلتون أحد أعظم اللاعبين في تاريخ مانشستر يونايتد، حيث سجل 249 هدفا في 758 مباراة بين أعوام 1965 و1973.

ونعى مانشستر يونايتد أسطورته في بيان معلقا عليه: "الكلمات لن تكفي أبدا".

Sir Bobby Charlton CBE, 1937-2023. Words will never be enough. — Manchester United (@ManUtd) October 21, 2023

تشارلتون فاز مع الشياطين الحمر بدوري أبطال أوروبا الأول في خزائن النادي عام 1968، كما فاز معه بالدوري 3 مرات.

أما على الصعيد الدولي فكان سير بوبي تشارلتون ضمن الجيل الفائز بكأس العالم 1966، البطولة الكبرى الوحيدة في تاريخ الأسود الثلاثة.

ولعب تشارلتون 106 مباراة بقميص إنجلترا، وسجل 49 هدفا ليبقى الهداف التاريخي للإنجليز منذ 1970 وحتى 2015 حين تم تحطيم الرقم.