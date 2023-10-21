وفاة بوبي تشارلتون أسطورة مانشستر يونايتد

السبت، 21 أكتوبر 2023 - 18:15

كتب : FilGoal

بوبي تشارلتون

توفي سير بوبي تشارلتون أسطورة مانشستر يونايتد والكرة الإنجليزية عن عمر يناهز 86 عاما.

وقالت عائلته في بيان: "بحزن عظيم، نشاطركم خبر رحيل سير بوبي بسلام في الساعات الأولى من صباح السبت".

وأضاف البيان "لقد كان محاطا بعائلته التي تود توجيه الشكر لكل من ساهم في رعايته ولكل من أحبه ودعمه. نطلب احترام خصوصية العائلة في هذا التوقيت".

أخبار متعلقة:
"اللاعبون العظماء يفعلون ذلك".. فان دايك يشيد بـ صلاح بعد ثنائيته ضد إيفرتون كلوب: كانت لنا ركلة جزاء غير محتسبة ضد إيفرتون.. وأصبحنا أفضل بعد خروج كوناتي بعد ثنائية صلاح.. تعرف على ترتيب الهدافين بالدوري الإنجليزي الأهلي يطلب السعة الكاملة ضد سيمبا لدعم فلسطين

ويعد تشارلتون أحد أعظم اللاعبين في تاريخ مانشستر يونايتد، حيث سجل 249 هدفا في 758 مباراة بين أعوام 1965 و1973.

ونعى مانشستر يونايتد أسطورته في بيان معلقا عليه: "الكلمات لن تكفي أبدا".

تشارلتون فاز مع الشياطين الحمر بدوري أبطال أوروبا الأول في خزائن النادي عام 1968، كما فاز معه بالدوري 3 مرات.

أما على الصعيد الدولي فكان سير بوبي تشارلتون ضمن الجيل الفائز بكأس العالم 1966، البطولة الكبرى الوحيدة في تاريخ الأسود الثلاثة.

ولعب تشارلتون 106 مباراة بقميص إنجلترا، وسجل 49 هدفا ليبقى الهداف التاريخي للإنجليز منذ 1970 وحتى 2015 حين تم تحطيم الرقم.

بوبي تشارلتون الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد سير بوبي تشارلتون
نرشح لكم
"اللاعبون العظماء يفعلون ذلك".. فان دايك يشيد بـ صلاح بعد ثنائيته ضد إيفرتون كلوب: كانت لنا ركلة جزاء غير محتسبة ضد إيفرتون.. وأصبحنا أفضل بعد خروج كوناتي بعد ثنائية صلاح.. تعرف على ترتيب الهدافين بالدوري الإنجليزي مباشر الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (2)-(0) برايتون.. الشوط الثاني ثنائية صلاح +200 تحسم دربي مرسيسايد لصالح ليفربول ضد إيفرتون تشكيل مانشستر سيتي - عودة رودري.. وهالاند يقود الهجوم أمام برايتون وصل لرقم 200.. صلاح يهز شباك إيفرتون ويرفض الاحتفال "فلسطين حرة" وعلمها يغزو الدوري الإسباني.. ماذا حدث في مباراتي ليفربول وسوسيداد
أخر الأخبار
تشكيل سموحة – حسام حسن يقود الهجوم أمام الزمالك دقيقة | الكرة المصرية
مباشر الدوري الإفريقي - بترو أتليتكو يواجه صنداونز في طريق الأهلي 6 دقيقة | الكرة الإفريقية
عرب فرانكفورت.. مرموش يسجل في فوز فريقه على هوفنهايم 7 دقيقة | المحترفون
الاتحاد يعود ويخطف نقطة أمام بلدية المحلة 10 دقيقة | الدوري المصري
وفاة شقيق روي فيتوريا 11 دقيقة | منتخب مصر
وفاة بوبي تشارلتون أسطورة مانشستر يونايتد 13 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل الزمالك - أوباما مهاجم أمام سموحة 34 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل ريال مدريد – عودة ألابا.. ورودريجو برفقة فينيسيوس في الهجوم 38 دقيقة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ملف انتخابات الزمالك – اكتساح القائمة الموحدة بالكامل.. تعرف على الأصوات كاملة 2 بمشاركة الأهلي - فيفا يعلن بث مباريات الدوري الإفريقي لكل العالم باستثناء 3 دول 3 انتهت كرة سلة - الأهلي (64)-(60) الزمالك.. الأحمر بطل السوبر 4 انتخابات الزمالك – حسين لبيب الرئيس.. القائمة الموحدة تحكم بعد صراع على منصب النائب