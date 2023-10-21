تشكيل ريال مدريد – عودة ألابا.. ورودريجو برفقة فينيسيوس في الهجوم

أعلن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد إشبيلية.

ويحل ريال مدريد ضيفا على إشبيلية في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد التشكيل عودة دافيد ألابا بعد الغياب بسبب الإصابة.

يقود رودريجو جوس وفينيسيوس جونيور خط الهجوم.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: كيبا أريزابالاجا.

الدفاع: داني كارفاخال – أنطونيو روديجير – دافيد ألابا – فيرلان ميندي.

الوسط: فيديريكو فالفيردي – أوريلين تشواميني – توني كروس.

الهجوم: رودريجو جوس – جود بيلينجهام – فينيسيوس جونيور.

ويحتل ريال مدريد صدارة جدول الترتيب برصيد 24 نقطة وبفارق نقطتين عن جيرونا صاجب المركز الثاني.