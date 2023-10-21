"اللاعبون العظماء يفعلون ذلك".. فان دايك يشيد بـ صلاح بعد ثنائيته ضد إيفرتون

أشاد فيرجيل فان دايك لاعب ليفربول بأداء محمد صلاح بعدما قاد الجناح المصري الريدز للفوز في الدربي على إيفرتون.

وسجل صلاح ثنائية الفوز في دربي ميرسيسايد في افتتاح الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

وقال فان دايك عبر قناة TNT Sports الإنجليزية: "اللاعبون العظماء يفعلون ذلك، هذا الموسم أو الموسم الماضي، أهدر ركلات جزاء سابقا، لكنه تقدم وسجل شيئا نحتاجه، نأمل أن نبني على هذا الآن".

وأضاف "الاستمرارية هي الشيء الأكثر صعوبة في كرة القدم، أن تفعل ذلك في كل مباراة فهذا صعب، ميكولينكو لعب بشكل جيد لكن صلاح تفوق، ونحن سعداء كثيرا له".

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⚽️🇪🇬 الملك المصري محمد صلاح يحسم مواجهة ديربي الميرسيسايد بالهدف الثاني في شباك إيفرتون#الدوري_الإنجليزي_الممتاز | #ليفربول_إيفرتون#PremierLeague pic.twitter.com/sfxeDRzUzK — beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 21, 2023

وتخطى صلاح حاجز الـ 200 هدفا في جميع المسابقات التي لعب بها في مسيرته الاحترافية.

كما وصل لـ 105 هدفا في آنفيلد، متخطيا كيني دالجليش وستيفين جيرارد في قائمة الأكثر تهديفا في ملعب الريدز.

الفوز رفع رصيد ليفربول للنقطة الـ 20 ليتصدر جدول الترتيب بفارق الأهداف عن توتنام صاحب المركز الثاني.

بينما توقف رصيد إيفرتون عند النقطة السابعة في المركز الـ 16.

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