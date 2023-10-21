كلوب: كانت لنا ركلة جزاء غير محتسبة ضد إيفرتون.. وأصبحنا أفضل بعد خروج كوناتي

السبت، 21 أكتوبر 2023 - 17:42

كتب : FilGoal

يورجن كلوب - ليفربول

عبر يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول بالرضاء بعد فوز فريقه على إيفرتون في دربي مدينة ميرسيسايد.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

وفاز ليفربول على إيفرتون بهدفين دون رد سجلهما محمد صلاح في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب عقب المباراة لـ بي بي سي: "أحببت المباراة كثيرا إنها دربي ومهمة للفريقين".

أخبار متعلقة:
بعد ثنائية صلاح.. تعرف على ترتيب الهدافين بالدوري الإنجليزي ثنائية صلاح +200 تحسم دربي مرسيسايد لصالح ليفربول ضد إيفرتون اقترب من تحطيم رقم الموسم الماضي.. مرموش يسجل هدفا جميلا ويرفض الاحتفال

وأضاف "لم نسمح لـ إيفرتون أن يفعلوا ما يريدون، والأمر كان صعبا لأنهم لعبوا بكتلة دفاعية متراجعة واستعدوا جيدا لنقاط قوتنا".

وأكمل "طرد أشلي يونج كان مؤثرا جدا في نتيجة المباراة، أردت أن نكون هادئين ونتجاهل أننا نلعب ضد فريق منقوص واحتاج الأمر لبعض الوقت لصناعة الفرص أمام المرمى".

واستمر في تصريحاته "كانت لنا ركلة جزاء واضحة وشاهدتها مرة أخرى وتأكدت منها".

وأتم "استبدال إبراهيما كوناتي لأنه كان من الممكن أن يحصل على بطاقة صفراء ثانية ويتعرض للطرد، ومنذ تلك اللحظة كنا أقوياء ومتماسكين".

وسجل محمد صلاح هدفي ليفربول في المباراة ليصل إلى هدفه رقم 201 في جميع الدوريات التي شارك بها سواء كان في مصر أو في أورروبا.

الفوز رفع رصيد ليفربول للنقطة الـ 20 ليتصدر جدول الترتيب بفارق الأهداف عن توتنام صاحب المركز الثاني، بينما توقف رصيد إيفرتون عند النقطة السابعة في المركز الـ 16.

محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
"اللاعبون العظماء يفعلون ذلك".. فان دايك يشيد بـ صلاح بعد ثنائيته ضد إيفرتون بعد ثنائية صلاح.. تعرف على ترتيب الهدافين بالدوري الإنجليزي استراحة الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (2)-(0) برايتون.. نهاية الشوط الأول ثنائية صلاح +200 تحسم دربي مرسيسايد لصالح ليفربول ضد إيفرتون تشكيل مانشستر سيتي - عودة رودري.. وهالاند يقود الهجوم أمام برايتون وصل لرقم 200.. صلاح يهز شباك إيفرتون ويرفض الاحتفال "فلسطين حرة" وعلمها يغزو الدوري الإسباني.. ماذا حدث في مباراتي ليفربول وسوسيداد انتهت الدوري الإنجليزي – ليفربول (2)-(0) إيفرتون
أخر الأخبار
تشكيل الزمالك - أوباما مهاجم أمام سموحة 3 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل ريال مدريد – عودة ألابا.. ورودريجو برفقة فينيسيوس في الهجوم 6 دقيقة | الدوري الإسباني
"اللاعبون العظماء يفعلون ذلك".. فان دايك يشيد بـ صلاح بعد ثنائيته ضد إيفرتون 15 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كلوب: كانت لنا ركلة جزاء غير محتسبة ضد إيفرتون.. وأصبحنا أفضل بعد خروج كوناتي 15 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بعد ثنائية صلاح.. تعرف على ترتيب الهدافين بالدوري الإنجليزي 34 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الأهلي يطلب السعة الكاملة ضد سيمبا لدعم فلسطين 51 دقيقة | الكرة الإفريقية
استراحة الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (2)-(0) برايتون.. نهاية الشوط الأول ساعة | الدوري الإنجليزي
"حاضرون دائما".. قميص فلسطين يزين لاعبي الزمالك أمام سموحة ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ملف انتخابات الزمالك – اكتساح القائمة الموحدة بالكامل.. تعرف على الأصوات كاملة 2 بمشاركة الأهلي - فيفا يعلن بث مباريات الدوري الإفريقي لكل العالم باستثناء 3 دول 3 انتهت كرة سلة - الأهلي (64)-(60) الزمالك.. الأحمر بطل السوبر 4 انتخابات الزمالك – حسين لبيب الرئيس.. القائمة الموحدة تحكم بعد صراع على منصب النائب