كلوب: كانت لنا ركلة جزاء غير محتسبة ضد إيفرتون.. وأصبحنا أفضل بعد خروج كوناتي

عبر يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول بالرضاء بعد فوز فريقه على إيفرتون في دربي مدينة ميرسيسايد.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

وفاز ليفربول على إيفرتون بهدفين دون رد سجلهما محمد صلاح في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب عقب المباراة لـ بي بي سي: "أحببت المباراة كثيرا إنها دربي ومهمة للفريقين".

وأضاف "لم نسمح لـ إيفرتون أن يفعلوا ما يريدون، والأمر كان صعبا لأنهم لعبوا بكتلة دفاعية متراجعة واستعدوا جيدا لنقاط قوتنا".

وأكمل "طرد أشلي يونج كان مؤثرا جدا في نتيجة المباراة، أردت أن نكون هادئين ونتجاهل أننا نلعب ضد فريق منقوص واحتاج الأمر لبعض الوقت لصناعة الفرص أمام المرمى".

واستمر في تصريحاته "كانت لنا ركلة جزاء واضحة وشاهدتها مرة أخرى وتأكدت منها".

وأتم "استبدال إبراهيما كوناتي لأنه كان من الممكن أن يحصل على بطاقة صفراء ثانية ويتعرض للطرد، ومنذ تلك اللحظة كنا أقوياء ومتماسكين".

وسجل محمد صلاح هدفي ليفربول في المباراة ليصل إلى هدفه رقم 201 في جميع الدوريات التي شارك بها سواء كان في مصر أو في أورروبا.

الفوز رفع رصيد ليفربول للنقطة الـ 20 ليتصدر جدول الترتيب بفارق الأهداف عن توتنام صاحب المركز الثاني، بينما توقف رصيد إيفرتون عند النقطة السابعة في المركز الـ 16.