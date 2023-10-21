ثنائية صلاح +200 تحسم دربي مرسيسايد لصالح ليفربول ضد إيفرتون

حسم ليفربول دربي مرسيسايد بتحقيقه الفوز على إيفرتون بهدفين دون مقابل في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل محمد صلاح هدفي ليفربول في المباراة ليصل إلى هدفه رقم 201 في جميع الدوريات التي شارك بها سواء كان في مصر أو في أورروبا.

الفوز رفع رصيد ليفربول للنقطة الـ 20 ليتصدر جدول الترتيب بفارق الأهداف عن توتنام صاحب المركز الثاني، بينما توقف رصيد إيفرتون عند النقطة السابعة في المركز الـ 16.

التشكيل

بدأ ليفربول المباراة بثلاثي هجومي مكون من محمد صلاح ولويس دياز وديوجو جوتا.

🔴 تشكيل ليفربول – بحثا عن الهدف 200.. صلاح أساسي ضد إيفرتون pic.twitter.com/PquLrVrsKt — FilGoal (@FilGoal) October 21, 2023

أحداث المباراة

بدأ ليفربول في السيطرة على المباراة بشكل مبكر ولكن بدون فرص خطيرة على المرمى.

وكاد محمد صلاح أن يسجل الأول بتسديدة قوية جاءت قريبة من المرمى في الدقيقة الـ 25.

وتحصل أشلي يونج لاعب إيفرتون على بطاقة حمراء بسبب تلقيه البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة الـ 36.

واستبسل لاعبي إيفرتون في الدفاع عن مرماهم في باقي دقائق الشوط الأول.

استمر الاستبسال الدفاعي للضيوف حتى الدقيقة الـ 73 عندما حصل ليفربول على ركلة جزاء بعد لمسة يد على مايكل كين.

وسجل صلاح الهدف الأول لليفربول من ركلة الجزاء بنجاح ليتقدم بفريقه ويرفض الاحتفال بالهدف.

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ومنتعت العارضة الهدف الثاني لليفربول من تسديدة قوية في الدقيقة الـ 89.

وأنهى صلاح المباراة بهدف ثاني في الدقيقة الـ 98 بعد هجمة مرتدة انتهت بتمريرة من داروين نونيز ليسدد صلاح مباشرة في الشباك.

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⚽️🇪🇬 الملك المصري محمد صلاح يحسم مواجهة ديربي الميرسيسايد بالهدف الثاني في شباك إيفرتون#الدوري_الإنجليزي_الممتاز | #ليفربول_إيفرتون#PremierLeague pic.twitter.com/sfxeDRzUzK — beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 21, 2023

وسيلعب ليفربول مباراته المقبلة ضد تولوز يوم الخميس المقبل في الجولة الثالثة من الدوري الأوروبي.