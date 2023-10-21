تشكيل مانشستر سيتي - عودة رودري.. وهالاند يقود الهجوم أمام برايتون

السبت، 21 أكتوبر 2023 - 16:28

كتب : FilGoal

رودري - مانشستر سيتي

أعلن بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي تشكيل فريقه لمواجهة برايتون المرتقبة.

ويلعب مانشستر سيتي أمام برايتون ضمن الجولة التاسعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعاد الإسباني رودري لوسط ملعب مانشستر سيتي بعد إنتهاء عقوبة الإيقاف.

ويتواجد الثنائي إرلينج هالاند وجوليان ألفاريز في التشكيل الأساسي لمانشستر سيتي أمام برايتون.

فيما يحرس أورتيجا مرمى مانشستر سيتي على حساب إيدرسون المتواجد على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: ستيفان أورتيجا مورينو

خط الدفاع: كايل ووكر - مانويل أكانجي - جون ستونز - يوشكو جفارديول

خط الوسط: فيل فودين - رودري - برناردو سيلفا

خط الهجوم: جيرمي دوكو - إرلينج هالاند - خوليان ألفاريز

البدلاء: إيدرسون مورايش - ناثان أكي - كالفن فيليبس - روبن دياش - ماتيوس نونيز - جاك جريليش - ماتيو كوفاسيتش

مانشستر سيتي رودري هالاند
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