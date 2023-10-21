وصل لرقم 200.. صلاح يهز شباك إيفرتون ويرفض الاحتفال

السبت، 21 أكتوبر 2023 - 16:11

كتب : FilGoal

محمد صلاح يرفض الاحتفال بهدفه - ليفربول ضد إيفرتون

سجل محمد صلاح هدفا من ركلة جزاء مع ليفربول في شباك إيفرتون ليكتب رقما تاريخيا لنفسه.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

ويواجه ليفربول منافسه إيفرتون في ملعب أنفيلد اليوم السبت في تاسع جولات الدوري الإنجليزي.

وسجل صلاح هدفا من ركلة جزاء في الدقيقة 75 بعد لمسة يد على مايكل كين.

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ورفض صلاح الاحتفال عقب تسجيله للهدف.

وأصبح ذلك الهدف هو رقم 200 لصلاح في مختلف الدوريات التي لعب فيها بداية من الدوري المصري والسويسري ثم الإنجليزي والإيطالي.

وسجل صلاح 11 هدفا في الدوري المصري وتسعة في السويسري و35 في الإيطالي.

أما في الدوري الإنجليزي فسجل صلاح 145 هدفا باحتساب هدف اليوم.

ليفربول صلاح إيفرتون الدوري الإنجليزي
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