لابورتا: أنقذنا برشلونة من المأساة.. ونيجريرا مؤامرة مخطط لها

يرى خوان لابورتا رئيس برشلونة أنه نجح رفقة مجلس إداراته في إنقاذ النادي الكاتالوني من المأساة.

وتم انتخاب لابورتا في مارس 2021 بعد فترة مؤقتة قادها كارلس توسكيتس.

وقال لابورتا في مؤتمر صحفي على هانش الجمعية العمويمة لناديه: "لدينا فريق يريد صنع التاريخ وبدء حقبة جديدة. في غضون عام سنعود إلى "ملعب كامب نو" وسنكون في وضع أفضل اقتصاديا".

ويخوض برشلونة مبارياته في الموسم الحالي في الملعب الأولمبي الذي انتقل الفريق للعب عليه بسبب تجديد ملعب كامب نو.

وأوضح "عندما وصلنا في عام 2021 وجدنا ديونا بقيمة مليار و350 مليون معظمها قصيرة الأجل، لقد أنقذنا النادي من المأساة".

وأجاب "قضية نيجريرا؟ مهما بحثوا وكذبوا فلن يجدوا شيئا. هذه المؤامرة تم التخطيط لها لزعزعة استقرارنا، سوف نفوز بهذه القضية لأننا لم نفعل أي شيء مما أتهمنا به".

ويعاني برشلونة من تداعيات قضية إنريكيز نيجريرا نائب رئيس لجنة الحكام الأسبق. (طالع التفاصيل)

وكشف "تشافي جزء أساسي في مشروعنا. مدرب مثالي وكان يعتبر سابقا أفضل لاعب خط وسط في العالم".

وأتم"سنواصل تطبيق خطتنا، لقد ذهبنا جميعا في نفس الاتجاه لإنقاذ برشلونة اقتصاديا ورياضيا واجتماعيا".

ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق أقل 3 نقاط عن ريال مدريد المتصدر برصيد 24 نقطة.