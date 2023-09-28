تداعيات مسلسل نيجريرا مستمرة.. آس: اتهام رئيسا برشلونة بالرشوة

يعاني برشلونة من تداعيات قضية إنريكيز نيجريرا نائب رئيس لجنة الحكام الأسبق.

وأكدت صحيفة "آس" الإسبانية أن خواكين أجيري قاضي قضية نيجريرا اتهم الرئيسين السابقين لبرشلونة ساندرو روسيل وجوسيب ماريا بارتوميو بجانب نيجريرا.

وذكر التقرير أن اتهام القاضي لهم بتهمة تقديم الرشوة وهو يعتبر بند الفساد الرياضي حسب القانون الإسباني.

وأوضحت الصحيفة أن نيجريرا حصل على 7 مليون يورو طوال 18 عاما، إذ لم يتم تقديم أي أموال بعد استقالته من لجنة الحكام.

وكان نيجريرا يعتبر مستشارا لبرشلونة حسب ادعاء النادي، إذ كان يقدم تقارير للبلوجرانا تخص أداء الحكام في المباريات عن طريق شركة يديرها نجله.

وكان برشلونة مهددا بالاستبعاد من بطولة دوري أبطال أوروبا، بحسب موقع "إل إسبانيول" الإسباني، فإن مراقبي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" يوصون باستبعاد برشلونة من دوري أبطال أوروبا.

وأوضح الصحفي خورخي كالابريس أن هذه التوصية غير ملزمة، بل هي مجرد توصية بدون قوة قانونية فورية.

ولم يتم الأخذ بالتوصيات إذ يشترك برشلونة في البطولة بشكل طبيعي خلال الموسم الجاري.

ويلعب برشلونة في المجموعة الثامنة رفقة رويال أنتويرب وبورتو وشاختار.

وفاز في الجولة الأولى من دور المجموعات أمام رويال أنتويرب بخماسية دون رد.

ماذا حدث

فتح مكتب المدعي العام في إسبانيا تحقيقا في تلقي شركة مملوكة لـ نيجريرا أموالًا من برشلونة للحصول على المشورة أثناء وجوده في منصبه.

ويدور التحقيق حول شركة "DASNIL 95 SL" المملوكة لخوسيه ماريا إنريكيز نيجريرا وهو حكم سابق ونائب رئيس لجنة الحكام منذ 1994 حتى 2018.

وبدأ التحقيق كنتيجة لفحص ضريبي لضرائب 1.4 مليون دفعها برشلونة إلى "DASNIL 95 SL" بين عامي 2016 و2018.

ودفع برشلونة 532,728,02 يورو في 2016 و 541,752 يورو في 2017 و 318,200 يورو في 2018 وكانت آخر دفعة في يونيو 2018 وهو التاريخ الذي يتزامن مع دستور "CTA" الجديد ومعه غادر نيجريرا منصبه.

وأقر نادي برشلونة بأنه استعان بخدمات مستشار تقني خارجي للتقارير المتعلقة بالتحكيم وأكد أنها ممارسة شائعة.

وبجسب كادينا سير، فإن الرئيس السابق خوسيه ماريا بارتوميو أكد أنه تم إنهاء المدفوعات بسبب سياسة خفض النفقات وأن التقارير كانت موجودة بالفعل على الأقل في عام 2003 عندما وصلوا إلى النادي وكانوا يتقاضون رواتبهم بشكل مستمر حتى عام 2018.

وتدعم مصادر من مجلس إدارة ساندرو روسيل هذا الطرح، ويؤكد خوان جاسبارت (رئيس سابق لبرشلونة) أنه ليس على علم به ورفض جوان لابورتا التعليق عليه.

ويشير نيجريرا إلى أن المدفوعات كانت مقابل استشارات شفوية بينما يؤكد نجله خافيير إنريكي روميرو المسؤول في الشركة أنه قدم تقارير محددة إلى المسؤولين عن النادي.

بيان من مكتب المدعي العام "أدلى إنريكيز نيجريرا وابنه بشهادتهما أمام مكتب المدعي العام، وبنفس الطريقة فعل ذلك التنفيذيون السابقون في برشلونة. في نسخهم. يؤكد المسؤولون التنفيذيون أن الفواتير كانت مدعومة بتقارير فنية تلقوها من خافيير إنريكيز روميرو، نجل الحكم السابق، والمسؤول الوحيد عن "DASNIL 95 SL" من 2004 إلى 2019". "تم تسليم هذه التقارير إلى المديرين الرياضيين في الفريق الأول والشركة التابعة حسب النسخة التي يقدمها مسؤولو النادي. لا تزال إجراءات التحقيق العامة مفتوحة". تصريحات خوسيه نيجريرا أوضح إنريكيز نيجريرا لـ"كادينا سير" أنه لم يفضل أبدا برشلونة في أي قرار أو تعيين تحكيم وأن وظيفته تتكون من تقديم المشورة شفهيا فقط. وبحسب تفسيره، أوصى الحكم السابق لبرشلونة بكيفية تصرف لاعبيه أمام كل حكم وما يمكنهم وما لا ينبغي عليهم فعله اعتمادا على الحكم المخصص للمباريات. واعترف أمام مصلحة الضرائب أن كل شيء كان محايدا، وعندما توقف برشلونة عن الدفع له استمر إنريكيز نيجريرا في الإصرار على الحاجة إلى التعاقد مع خدماته ومنها على سبيل المثال للتحكم في جوانب مثل حكم الفيديو المساعد. بيان برشلونة نشر برشلونة بيانا للرد على تقرير كادينا سير، جاء كالتالي: بالنظر إلى المعلومات المنشورة يوم الأربعاء والتي تؤكد أن برشلونة دفع لخوسيه ماريا إنريكيز نيجريرا، حكم كاتالوني سابق، لمدة ثلاث سنوات على الأقل (من 2016 إلى 2018) 1،392،680 يورو، فقد خرج النادي ليحدد تفاصيل الأمر. -لا يخفي النادي حقيقة أنه تم تخصيص مبلغ معين، على الرغم من أنه يحدد أنه كان للحصول على تقارير من لاعبي الفئة الأدنى في إسبانيا للأمانة الفنية للنادي وللتقارير الفنية المتعلقة بالتحكيم الاحترافي من أجل استكمال المعلومات. -بالنظر إلى المعلومات التي تم بثها اليوم في برنامج "Ser Catalunya Què t'hi jugues" فإن نادي برشلونة على دراية بالحقائق التي يحقق فيها مكتب المدعي العام. وفيما يتعلق بالمدفوعات المقدمة لشركات خارجية، يود النادي أن يوضح التالي: -نادي برشلونة استأجر خدمات مستشار تقني خارجي في الماضي، والذي قدم في شكل فيديو، تقارير فنية تشير إلى لاعبي الفئة الأدنى في إسبانيا للأمانة الفنية للنادي. -بالإضافة إلى ذلك، تم تمديد العلاقة مع المزود الخارجي نفسه من خلال التقارير الفنية المتعلقة بالتحكيم الاحترافي من أجل استكمال المعلومات المطلوبة من قبل طاقم التدريب للفريق الأول والشركة الفرعية وهي ممارسة شائعة في أندية كرة القدم المحترفة. -حاليًا، يقع هذا النوع من خدمات الاستعانة بمصادر خارجية على عاتق محترف تم تعيينه في منطقة كرة القدم. تأسف نادي برشلونة لأن هذه المعلومات تظهر بدقة في أفضل لحظة رياضية هذا الموسم، وسيتخذ نادي برشلونة إجراءات قانونية ضد أي شخص يفسد صورة النادي بإشارات محتملة ضد سمعة الكيان التي قد تنشأ نتيجة لهذه المعلومات.

بيان لجنة الحكام

بخصوص المعلومات المنشورة في الساعات القلية الماضية بخصوص خوسيه ماريا إنريكيز نيجرييرا نائب رئيس لجنة الحكام الإسبانية السابق:

لجنة الحكام تود توضيح أن السيد إنريكيز نيجريرا لا يشكّل جزءًا حاليًا من اللجنة منذ التغيير الذي تم بعد انتخابات الاتحاد الإسباني في 2018.

تأسف لجنة الحكام السلوكيات التي من المحتمل أن تكون قد انتهكت أخلاقيات اللجنة. لا يجوز لأي حكم نشط أو عضو في هيئات لجنة الحكام أن يتولى عملًا قد ينتج عنه تضارب في المصالح.

لجنة الحكم من جانبها ستضع في تصرف الجهات القضائية كل المعلومات المتوفرة لديها والتي قد تساعد في التحقيقات.

وخرجت بعدها صحيفة "الكونفيدنسيال" واسعة الانتشار وكشفت عن مزيد من التفاصيل الخطيرة في القصة.