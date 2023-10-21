تقرير أرجنتيني: ريال مدريد مهتم بضم جوليان ألفاريز.. وعقبة

السبت، 21 أكتوبر 2023 - 13:00

كتب : FilGoal

جوليان ألفاريز - مانشستر سيتي وريال مدريد

يرغب ريال مدريد في ضم جوليان ألفاريز مهاجم مانشستر سيتي.

ووفقا لتقرير عبر إذاعة "راديو كونتيننتال" الأرجنتينية فإن الفريق الإسباني مهتم بضم المهاجم الأرجنتيني من مانشستر سيتي.

لكن العقبة التي تقف أمام ريال مدريد هي عدم امتلاك ألفاريز لشرط جزائي في تعاقده مع سيتي ما يعني أنه سيتعين على الفريق الملكي التوصل لاتفاق مع النادي الإنجليزي لضم اللاعب.

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ويمتلك اللاعب المتوج بكأس العالم 2028 عقدا مع سيتي يمتد حتى عام 2028.

وانضم ألفاريز إلى سيتي قادما من ريفر بليت في يونيو من عام 2022.

وخاض صاحب الـ23 عاما مع سيتي 62 مباراة سجل خلالهم 23 هدفا وصنع 10 آخرين.

وتوج ألفاريز مع سيتي مرة لكل من الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

جوليان ألفاريز مانشستر سيتي ريال مدريد
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