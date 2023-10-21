مدرب نيوكاسل: تونالي يملك مستقبلا طويلا معنا

يرى إيدي هاو مدرب نيوكاسل إدي هاو أن لاعبه الإيطالي ساندرو تونالي يملك مستقبلا طويلا في النادي الإنجليزي مع انتظار نتائج التحقيق حول تورطه في مراهنات رياضية غير مشروعة.

ويواجه تونالي الذي انتقل إلى نيوكاسل مقابل 67 مليون دولار قادما من ميلان خطر الإيقاف الطويل في ظل استمرار التحقيق في بلاده.

وعن رغبة تونالي بالاستمرار مستقبلا في النادي الإنجليزي قال هاو في تصريحات للصحفيين: "لم تتم مناقشة هذا الأمر حتى، لأن الجواب هو "نعم" من الجانبين".

وشدد "لقد مر بأسبوعين صعبين للغاية. لقد كان يتعامل مع الكثير وأعتقد أنه يتعامل مع نفسه ومع عواطفه بشكل قوي".

وأتم "سوف ندعمه وبشكل مستمر ونراه جزءا من فريقنا لسنوات عديدة، وأنا أعلم أن هذا هو نفس الشيء الذي يفكر فيه من جهته أيضا".

وكان نيوكاسل قد أصدر في وقت سابق من هذا الأسبوع بيانا أكد فيه أن تونالي يخضع لتحقيق من قبل مكتب المدعي العام الإيطالي والاتحاد الإيطالي للعبة فيما يتعلق بمراهنات غير مشروعة.

وأشار بيان النادي إلى أن "ساندرو" يشارك بشكل كامل في التحقيق وسيواصل التعاون مع جميع السلطات المعنية".

وغادر تونالي معسكر منتخب إيطاليا الأسبوع الماضي بعد ظهور تقارير عن التحقيقات.

وكان زميله في المنتخب الإيطالي ومهاجم أستون فيلا نيكولو زانيولو قد استُبعد أيضا من منتخب بلاده بالشأن ذاته.

وسبق أن أوقف الاتحاد الإيطالي لاعب يوفنتوس الحالي نيكولو فاجولي لمدة 7 أشهر للسبب عينه، وذلك بعد إقرار ابن الـ22 عاما بالخطأ والتفاوض على تخفيض العقوبة.