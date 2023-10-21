كهربا عن احتفاله: ربما صوتي ليس مسموعا في العالم لكنني أدعم فلسطين بكل شكل أستطيعه

علق محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي على احتفاله بهدفه في مرمى سيمبا التنزاني على طريقة شخصية حنظلة الفلسطينية.

محمود كهربا النادي : الأهلي

وكتب كهربا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم السبت: "أنا يمكن اه صوتي ميكونش مسموع في العالم كله بس بحاول على قد ما أقدر أنصر القضية الفلسطينية وأدعمها بكل شكل أقدر عليه".

وأضاف "من لم ينصر فلسطين اليوم بكلمة حق فليس بناصر".

وأتم كهربا "نحن دائما معك يا فلسطين، عاشت فلسطين حرة".

وسجل كهربا هدفا وصنع آخر في تعادل الأهلي وسيمبا مساء أمس الجمعة في ذهاب ربع نهائي البطولة المستحدثة الدوري الإفريقي لكرة القدم.

وستقام مباراة الإياب يوم الثلاثاء المقبل في استاد القاهرة.