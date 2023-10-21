كهربا عن احتفاله: ربما صوتي ليس مسموعا في العالم لكنني أدعم فلسطين بكل شكل أستطيعه

السبت، 21 أكتوبر 2023 - 12:00

كتب : FilGoal

محمود كهربا - الأهلي

علق محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي على احتفاله بهدفه في مرمى سيمبا التنزاني على طريقة شخصية حنظلة الفلسطينية.

محمود كهربا

النادي : الأهلي

وكتب كهربا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم السبت: "أنا يمكن اه صوتي ميكونش مسموع في العالم كله بس بحاول على قد ما أقدر أنصر القضية الفلسطينية وأدعمها بكل شكل أقدر عليه".

وأضاف "من لم ينصر فلسطين اليوم بكلمة حق فليس بناصر".

أخبار متعلقة:
منافس الأهلي المحتمل - تقرير: اتحاد جدة يقدم عرضا خرافيا لـ مورينيو حسام المندوه: هذا سبب عدم تركنا لمكان فارغ في قائمتنا.. ما حدث وضع طوق حول عنقي محمد شريف يكشف سبب الخسارة من الهلال

وأتم كهربا "نحن دائما معك يا فلسطين، عاشت فلسطين حرة".

وسجل كهربا هدفا وصنع آخر في تعادل الأهلي وسيمبا مساء أمس الجمعة في ذهاب ربع نهائي البطولة المستحدثة الدوري الإفريقي لكرة القدم.

وستقام مباراة الإياب يوم الثلاثاء المقبل في استاد القاهرة.

كهربا الأهلي فلسطين
نرشح لكم
الشناوي: هذا ما حدث أمام سيمبا لأول مرة.. والكل قدم ما لديه فينجر يشيد بلقاء افتتاح الدوري الإفريقي بين الأهلي وسيمبا بيرسي تاو: كانت مباراة صعبة.. وأشكر جماهير تنزانيا مدرب سيمبا: الخبرات رجحت كفة الأهلي.. أشكر لاعبيني ولم لا نتأهل من مصر كولر: لست سعيدا بالنتيجة وسنضطر لقبولها.. وهذا سبب تغيير أفشة يحدث لأول مرة.. الأهلي يفرض تعادلا مع سيمبا في افتتاح الدوري الإفريقي صاحب الضربة الأولى.. رضا سليم يفتتح أهداف الدوري الإفريقي إنفانتينو: الدوري الإفريقي سيغير كل شيء في القارة
أخر الأخبار
كهربا عن احتفاله: ربما صوتي ليس مسموعا في العالم لكنني أدعم فلسطين بكل شكل أستطيعه 16 دقيقة | الكرة الإفريقية
منافس الأهلي المحتمل - تقرير: اتحاد جدة يقدم عرضا خرافيا لـ مورينيو 31 دقيقة | السعودية
حسام المندوه: هذا سبب عدم تركنا لمكان فارغ في قائمتنا.. ما حدث وضع طوق حول عنقي 37 دقيقة | الكرة المصرية
محمد شريف يكشف سبب الخسارة من الهلال 54 دقيقة | السعودية
هاني شكري: ما حدث من أعضاء الزمالك مسؤولية كبيرة.. وأزمة القيد ستنتهي في يناير 56 دقيقة | الكرة المصرية
بيان من هاني العتال عقب خسارته في انتخابات الزمالك ساعة | الكرة المصرية
مواعيد مباريات السبت 21 أكتوبر - الزمالك يواجه سموحة.. وليفربول وأرسنال وريال مدريد ساعة | الدوري المصري
12-0 الثانية من نوعها.. الزمالك يتفادى صدام الرئيس والنائب 9 ساعة | تقرير في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ملف انتخابات الزمالك – اكتساح القائمة الموحدة بالكامل.. تعرف على الأصوات كاملة 2 بمشاركة الأهلي - فيفا يعلن بث مباريات الدوري الإفريقي لكل العالم باستثناء 3 دول 3 انتهت كرة سلة - الأهلي (64)-(60) الزمالك.. الأحمر بطل السوبر 4 انتخابات الزمالك – حسين لبيب الرئيس.. القائمة الموحدة تحكم بعد صراع على منصب النائب