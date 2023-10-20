الشناوي: هذا ما حدث أمام سيمبا لأول مرة.. والكل قدم ما لديه

الجمعة، 20 أكتوبر 2023 - 23:57

كتب : FilGoal

منتخب مصر - محمد الشناوي

شدد محمد الشناوي حارس الأهلي على أن الفريق سيركز على تحقيق الفوز إيابا أمام سيمبا في القاهرة بعدما تعادل في تنزانيا.

وعاد الأهلي بتعادل مع سيمبا بنتيجة 2-2 في افتتاح الدوري الإفريقي.

وقال الشناوي عبر أون تايم سبورتس: "سنعود للقاهرة وسنبدأ الأحد للتجهيز للمباراة المقبلة، أردنا الفوز بعد الفرص الكثيرة المهدرة وسنفكر في اللقاءات المقبلة ونركز في الإياب".

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وأكمل "لأول مرة نواجه سيمبا في السادسة مساءً وهذا كان أفضل بالنسبة لنا من اللعب في الثالثة عصرا".

وأردف "الشوط الثاني سيكون في مصر، وأقول للاعبين كنتم رجالا، وإن شاء الله نتأهل في القاهرة للدور المقبل".

وأتم "كل اللاعبين قدموا ما لديهم، وسنفكر في لقاء الإياب".

سجل أهداف اللقاء: رضا سليم ومحمود عبد المنعم "كهربا" للأهلي ودينيس كيبو وساديو كوناتيه لسيمبا.

ولأول مرة يتعادل الأهلي مع سيمبا خارج القواعد، حيث حل الأهلي ضيفا على سيمبا من قبل قاريا في 3 مواجهات سابقة خسرها جميعها.

ولأول مرة منذ 1985 يسجل الأهلي هدفا في شباك سيمبا في تنزانيا منذ أن سجل محمود الخطيب آنذاك.

ولأول مرة يتعادل الأهلي وسيمبا بشكل رسمي، حيث فاز سيمبا في مواجهاته الثلاثة بتنزانيا، فيما حقق الأهلي الفوز في مبارياته بالقاهرة.

وسيقام لقاء الإياب يوم الثلاثاء المقبل 24 أكتوبر على استاد القاهرة لحسم أول متأهل لنصف نهائي البطولة.

الأهلي سيمبا محمد الشناوي
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