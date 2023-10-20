فينجر يشيد بلقاء افتتاح الدوري الإفريقي بين الأهلي وسيمبا

الجمعة، 20 أكتوبر 2023 - 21:15

كتب : FilGoal

أرسين فينجر مع لاعبي سيمبا

أشاد أرسين فينجر مدير تطوير كرة القدم في فيفا بمباراة الافتتاح بين الأهلي وسيمبا في افتتاح الدوري الإفريقي.

وتعادل الأهلي مع سيمبا لأول مرة في تاريخ مواجهات الفريقين بنتيجة 2-2 في الدوري الإفريقي.

وقال فينجر عبر أون تايم سبورتس: "كانت مباراة أكثر من رائعة، وما أقوله إن كل فريق قدم ما لديه".

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وأضاف "الأهلي بدأ وأنهى اللقاء بشكل أفضل، وسيمبا كان أفضل في الشوط الثاني حيث سجلوا هدفين".

سجل أهداف اللقاء: رضا سليم ومحمود عبد المنعم "كهربا" للأهلي ودينيس كيبو وساديو كوناتيه لسيمبا.

ولأول مرة يتعادل الأهلي مع سيمبا خارج القواعد، حيث حل الأهلي ضيفا على سيمبا من قبل قاريا في 3 مواجهات سابقة خسرها جميعها.

ولأول مرة منذ 1985 يسجل الأهلي هدفا في شباك سيمبا في تنزانيا منذ أن سجل محمود الخطيب آنذاك.

ولأول مرة يتعادل الأهلي وسيمبا بشكل رسمي، حيث فاز سيمبا في مواجهاته الثلاثة بتنزانيا، فيما حقق الأهلي الفوز في مبارياته بالقاهرة.

وسيقام لقاء الإياب يوم الثلاثاء المقبل 24 أكتوبر على استاد القاهرة لحسم أول متأهل لنصف نهائي البطولة.

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