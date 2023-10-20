بيرسي تاو: كانت مباراة صعبة.. وأشكر جماهير تنزانيا

وجه بيرسي تاو لاعب النادي الأهلي، الشكر إلى جماهعير تنزانيا على استقبالها له.

سيمبا تعادل مع الأهلي بهدفين لكل فريق اليوم السبت، في ذهاب ربع نهائي الدوي الإفريقي لكرة القدم.

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وقال بيرسي تاو في تصريحات لقناة أبو ظبي الرياضية عقب اللقاء: "كانت مباراة قوية ونتيجة صعبة".

وأضاف "يجب أن نتحسن في المباراة المقبلة لتحقيق التأهل".

اللاعب الجنوب إفريقي أتم "لقب ميسي تنزانيا؟ أشكر جماهير تنزانيا بكل تأكيد. أكن كل الحب لتنزانيا ولأنني كنت هنا من قبل في فترة سابقة".

وستقام مباراة الإياب بين الأهلي وسيمبا يوم الثلاثاء المقبل على استاد القاهرة، إذ سيكون الأهلي بحاجة إلى التعادل بنتيجة أقل من 2-2 فقط للتأهل.