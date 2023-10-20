مدرب سيمبا: الخبرات رجحت كفة الأهلي.. أشكر لاعبيني ولم لا نتأهل من مصر

الجمعة، 20 أكتوبر 2023 - 20:49

كتب : FilGoal

روبرتو أوليفيرا المدير الفني لـ سيمبا التنزاني

يرى روبيرتو أوليفيرا مدرب سيمبا، إن الخبرات لعبت الدور الفارق بين الأهلي وبين فريقه في المباراة التي جرت بينهما.

سيمبا تعادل مع الأهلي بهدفين لكل فريق اليوم السبت، في ذهاب ربع نهائي الدوي الإفريقي لكرة القدم.

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وقال روبيرتو أوليفيريا في تصريحات لقناة أبو ظبي الرياضية بعد المباراة: "حاولنا تحقيق ما نريد بالفعل لكن هناك فارق خبرات كبير بيننا. الأهلي لديه باع كبير في إفريقيا".

وأضاف "فريقي لعب أفضل من الأهلي في الشوط الثاني وإذا حققت الفوز في الشوط الثاني كنا سنحقق النتيجة المطلوبة بكل تأكيد".

أوليفيرا أتبع ""أشكر لاعبي فريقي على الأداء اليوم أمام الأهلي. أنا راضي عنهم تماما، فليس من السهل أن تتأخر في النتيجة، ثم تعود ثم يتعادلون وتتماسك أمام فريث مثل الأهلي".

وأتم "أشكرهم لكننا سنتحضر للقاء الإياب من الآن، ولم لا نحقق الفوز ونتأهل؟".

وستقام مباراة الإياب بين الأهلي وسيمبا يوم الثلاثاء المقبل على استاد القاهرة، إذ سيكون الأهلي بحاجة إلى التعادل بنتيجة أقل من 2-2 فقط للتأهل.

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