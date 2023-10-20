كولر: لست سعيدا بالنتيجة وسنضطر لقبولها.. وهذا سبب تغيير أفشة

أبدى مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي استياءه من نتيجة اللقاء ضد سيمبا في افتتاح الدوري الإفريقي بسبب كم الفرص المهدرة.

وتعادل الأهلي مع سيمبا لأول مرة في تاريخ مواجهات الفريقين بنتيجة 2-2 في الدوري الإفريقي.

وقال كولر عبر أبو ظبي الرياضية: "لست سعيدا بالنتيجة بعدما أهدرنا فرصا عديدة في الشوط الأول من بينها 3 أهداف محققة كانت ستحسم المباراة مبكرا".

وأضاف "سنضطر لقبول النتيجة وبسبب إهدار الفرص سجل سيمبا هدفين ثم تعادلنا وأهدرنا فرصا أخرى، وهذه كرة القدم".

وعن سبب خروج محمد مجدي أفشة أجاب قائلا: "احتجت لاعبين بقدرات دفاعية أكثر للسيطرة على منتصف الملعب خاصة أن سيمبا بدأ في الضغط علينا حينها".

وواصل عن رأيه في عدم احتساب الحكم لركلة جزاء كهربا قائلا: "لابد أن أشاهد اللقطة مجددا، الحكم طالع الفيديو وأنا افترض حُسن النتيجة وأنه اتخذ القرار الصحيح".

وأتم "ما قلته لصلاح محسن أنه لا بد أن يستغل سرعته وألا يفكر مرتين وأن يحاول تسجيل الأهداف".

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سجل أهداف اللقاء: رضا سليم ومحمود عبد المنعم "كهربا" للأهلي ودينيس كيبو وساديو كوناتيه لسيمبا.

ولأول مرة يتعادل الأهلي مع سيمبا خارج القواعد، حيث حل الأهلي ضيفا على سيمبا من قبل قاريا في 3 مواجهات سابقة خسرها جميعها.

ولأول مرة منذ 1985 يسجل الأهلي هدفا في شباك سيمبا في تنزانيا منذ أن سجل محمود الخطيب آنذاك.

ولأول مرة يتعادل الأهلي وسيمبا بشكل رسمي، حيث فاز سيمبا في مواجهاته الثلاثة بتنزانيا، فيما حقق الأهلي الفوز في مبارياته بالقاهرة.

وسيقام لقاء الإياب يوم الثلاثاء المقبل 24 أكتوبر على استاد القاهرة لحسم أول متأهل لنصف نهائي البطولة.