يحدث لأول مرة.. الأهلي يفرض تعادلا مع سيمبا في افتتاح الدوري الإفريقي

حسم التعادل المباراة الافتتاحية من الدوري الإفريقي في نسخته الأولى بين سيمبا التنزاني والأهلي بنتيجة 2-2 في لقاء أقيم على الملعب الوطني في تنزانيا.

سجل أهداف اللقاء: رضا سليم ومحمود عبد المنعم "كهربا" للأهلي ودينيس كيبو وساديو كوناتيه لسيمبا.

ولأول مرة يتعادل الأهلي مع سيمبا خارج القواعد، حيث حل الأهلي ضيفا على سيمبا من قبل قاريا في 3 مواجهات سابقة خسرها جميعها.

ولأول مرة منذ 1985 يسجل الأهلي هدفا في شباك سيمبا في تنزانيا منذ أن سجل محمود الخطيب آنذاك.

ولأول مرة يتعادل الأهلي وسيمبا بشكل رسمي، حيث فاز سيمبا في مواجهاته الثلاثة بتنزانيا، فيما حقق الأهلي الفوز في مبارياته بالقاهرة.

وسيقام لقاء الإياب يوم الثلاثاء المقبل 24 أكتوبر على استاد القاهرة لحسم أول متأهل لنصف نهائي البطولة.

التشكيل

بدأ كريم الدبيس في مركز الظهير الأيسر للأهلي لتعويض غياب علي معلول.

وبدأ رامي ربيعة في قلب الدفاع بدلا من محمد عبد المنعم.

وقاد محمود عبد المنعم "كهربا" هجوم الأهلي وتواجد رضا سليم وبيرسي تاو كجناحين.

في المقابل بدأ لويس ميكيسوني لاعب الأهلي السابق وكينو دينيس في هجوم سيمبا.

وصف المباراة

بدأ الأهلي اللقاء بقوة ضاغطا على لاعبي سيمبا، وفي الدقيقة السادسة طالب لاعبو الأهلي بالحصول على ركلة جزاء لكن الحكم رفض احتسابها.

وفي الدقيقة 12 توغل رضا سليم من الجهة اليسرى صوب منطقة الجزاء لكن الحارس خرج في الوقت المناسب.

ضغط الأهلي توصل فأرسل كريم الدبيس تمريرة لكهربا الذي انفرد وسدد كرة قوية أعلى العارضة في الدقيقة 14.

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وبنفس الطريقة أهدر بيرسي تاو فرصة الهدف الأول بعد بينية من محمد مجدي "افشة" في الدقيقة 16.

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وللمرة الثالثة على التوالي يواصل لاعبو الأهلي إهدار الفرص، فأرسل رضا سليم عرضية أرضية صوب كهربا الذي سدد من لمسة واحدة مرت بجوار القائم في الدقيقة 18.

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ومنع علي سالم حارس سيمبا رأسية كهربا في الدقيقة 24 بعد ركلة حرة نفذها أفشة.

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وجاء أول تهديد من أصحاب الأرض في الدقيقة 26 عن طريق لويس ميكيسوني بعدما توغل داخل منطقة الجزاء منطلقا لكن الشناوي كان في الموعد.

في الدقيقة 33 طالب لاعبو الأهلي بالحصول على ركلة جزاء بعد عرقلة كهربا وعاد الحكم لمطالعة تقنية الفيديو لكنه رفض احتسابها.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف رضا سليم الذي انفرد بعد بينية كهربا وسدد من لمسة واحدة مسجلا الهدف الأول، وأصبح المغربي أول لاعب يسجل هدفا في تاريخ الدوري الإفريقي.

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رضا سليم يحرز الهدف الأول للأهلي🦅 في شباك سيمبا.. واحتفال خاص من اللاعبين دعما لفلسطين❤️ pic.twitter.com/5T3gKv4s85 — OnTime Sports (@ONTimeSports) October 20, 2023

في بداية الشوط الثاني أجرى روبرتينيو المدير الفني لـ سيمبا تغييرين بمشاركة جيان باليكي وساديو كانوتيه بدلا من لويس ميكيسوني، ومازاميرو ياسين.

وعلى عكس الشوط الأول دخل أصحاب الأرض باحثين بقوة عن تسجيل هدف التعادل، وفي الدقيقة 52 قابل كلاوتس شاما عرضية برأسية أودعها دينيس كيبو في الشباك برأسية.

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وبعد 6 دقائق سجل البديل ساديو كانوتيه هدف التقدم لأصحاب الأرض برأسية من ركنية وقلب الأوضاع رأسا على عقب في الملعب الوطني بتنزانيا.

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من ركلة ركنية!.. هدف ثاني لسيمبا في شباك الأهلي pic.twitter.com/RkgC5JlxRV — OnTime Sports (@ONTimeSports) October 20, 2023

رد الأهلي جاء سريعا، ركلة حرة وصلت لرامي ربيعة الذي أرسل عرضية من الجهة اليسرى فشل الحارس في التعامل معها بشكل جيد وتابعها كهربا في الشباك مسجلا التعادل في الدقيقة 61.

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بعد 5 دقائق أجرى مارسيل كولر أول تغييرين للأهلي فشارك حسين الشحات ومروان عطية بدلا من أفشة ورضا سليم.

تألق الشناوي في الدقيقة 69 وتصدى لانفراد كانوتيه، ثم رد القائم الأيمن تصويبة صاروخية من لاعب سيمبا في الدقيقة 75.

ومن مرتدة سريعة كاد كهربا أن يسجل هدف التقدم بعد عرضية أرضية من بيرسي تاو، لكن تسديدة كهربا جاءت في الشباك الخارجية.

كولر قرر التدخل مجددا في الدقيقة 79 فأجرى 3 تغييرات دفعة واحدة بمشاركة صلاح محسن وخالد عبد الفتاح وطاهر محمد طاهر بدلا من كهربا وكريم الدبيس وبيرسي تاو.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع ردت العارضة فرصة صلاح محسن بعد مراوغة رائعة من أليو ديانج، لكن الحكم سريعا أشهر راية التسلل.

وكاد صلاح أن يضيف الهدف الثالث في الدقيقة التالية بعدما انفرد وسدد كرة أرضية لكن المدافع حولها لركنية، لتنتهي المباراة بتعادل أول بين الفريقين.