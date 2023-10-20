صاحب الضربة الأولى.. رضا سليم يفتتح أهداف الدوري الإفريقي

افتتح المغربي رضا سليم لاعب الأهلي أهداف بطولة الدوري الإفريقي تاريخيا في نسختها الأول.

وسجل رضا سليم أول هدف في تاريخ البطولة عندما هز شباك سيمبا التنزاني في اللقاء الافتتاحي.

ويحل الأهلي ضيفا على سيمبا على الملعب الوطني في تنزانيا.

وسجل رضا سليم الهدف الأول في الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع للشوط الأول بعدما تلقى بينية من محمود عبد المنعم "كهربا"، وسدد المغربي من داخل منطقة الجزاء في الشباك.

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رضا سليم يحرز الهدف الأول للأهلي🦅 في شباك سيمبا.. واحتفال خاص من اللاعبين دعما لفلسطين❤️ pic.twitter.com/5T3gKv4s85 — OnTime Sports (@ONTimeSports) October 20, 2023

ويعد ذلك الهدف الثاني لرضا سليم مع الأهلي بعدما افتتح أهداف الفريق في الموسم بالدوري المصري وكان في شباك المصري.

وخاض المغربي البالغ 23 عاما 4 مباريات مع الأهلي سجل خلالها هدفين منذ انضمامه قادما من الجيش الملكي.

ووصل كهربا لـ 51 مساهمة تهديفية مع الأهلي منذ انضمامه بتسجيل 34 هدفا وصناعة 16 في 100 مباراة مع الفريق بجميع المسابقات.

وأهدر الأهلي أكثر من فرصة في الشوط الأول عن طريق كهربا وبيرسي تاو كادت كفيلة بتقدم الفريق مبكرا.

وستقام مباراة الإياب بين الأهلي وسيمبا يوم الثلاثاء المقبل 24 أكتوبر على استاد القاهرة.