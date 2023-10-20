صاحب الضربة الأولى.. رضا سليم يفتتح أهداف الدوري الإفريقي

الجمعة، 20 أكتوبر 2023 - 19:03

كتب : إسلام أحمد

احتفال رضا سليم بهدف الأهلي أمام المصري

افتتح المغربي رضا سليم لاعب الأهلي أهداف بطولة الدوري الإفريقي تاريخيا في نسختها الأول.

وسجل رضا سليم أول هدف في تاريخ البطولة عندما هز شباك سيمبا التنزاني في اللقاء الافتتاحي.

ويحل الأهلي ضيفا على سيمبا على الملعب الوطني في تنزانيا.

أخبار متعلقة:
تشكيل سيمبا – ميكيسوني أساسي ضد الأهلي تشكيل الأهلي – رضا سليم وكهربا يقودا الهجوم.. والدبيس أساسي أمام سيمبا خبر في الجول – معلول يخوض تدريبات تأهيلية في مقر الأهلي.. واستمرار غياب موديست بمشاركة الأهلي - فيفا يعلن بث مباريات الدوري الإفريقي لكل العالم باستثناء 3 دول

وسجل رضا سليم الهدف الأول في الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع للشوط الأول بعدما تلقى بينية من محمود عبد المنعم "كهربا"، وسدد المغربي من داخل منطقة الجزاء في الشباك.

ويعد ذلك الهدف الثاني لرضا سليم مع الأهلي بعدما افتتح أهداف الفريق في الموسم بالدوري المصري وكان في شباك المصري.

وخاض المغربي البالغ 23 عاما 4 مباريات مع الأهلي سجل خلالها هدفين منذ انضمامه قادما من الجيش الملكي.

ووصل كهربا لـ 51 مساهمة تهديفية مع الأهلي منذ انضمامه بتسجيل 34 هدفا وصناعة 16 في 100 مباراة مع الفريق بجميع المسابقات.

وأهدر الأهلي أكثر من فرصة في الشوط الأول عن طريق كهربا وبيرسي تاو كادت كفيلة بتقدم الفريق مبكرا.

وستقام مباراة الإياب بين الأهلي وسيمبا يوم الثلاثاء المقبل 24 أكتوبر على استاد القاهرة.

الأهلي رضا سليم الدوري الإفريقي سيمبا
نرشح لكم
إنفانتينو: الدوري الإفريقي سيغير كل شيء في القارة مباشر الدوري الإفريقي – سيمبا (2)-(2) الأهلي.. ثلاثة تبديلات من كولر تشكيل سيمبا – ميكيسوني أساسي ضد الأهلي موتسيبي: الزمالك سيشارك في النسخة المقبلة من الدوري الإفريقي.. ومصر تستطيع تكرار إنجاز المغرب تشكيل الأهلي – رضا سليم وكهربا يقودا الهجوم.. والدبيس أساسي أمام سيمبا بحضور آرسين فينجر.. الكشف عن شكل كأس الدوري الإفريقي لكرة القدم خبر في الجول - من يعوض معلول؟ كولر يفاضل بين إمام عاشور والدبيس خبر في الجول - إصابة موديست بفيروس كورونا.. وتطورات حالته الصحية
أخر الأخبار
مباشر الدوري المصري - سيراميكا يواجه الداخلية 18 دقيقة | الدوري المصري
التشكيل - إيبوكا يقود سيراميكا كليوباترا.. وأسامة في هجوم الداخلية 32 دقيقة | الدوري المصري
انتخابات الزمالك - غلق باب التصويت وبداية عملية الفرز 38 دقيقة | الكرة المصرية
صاحب الضربة الأولى.. رضا سليم يفتتح أهداف الدوري الإفريقي 58 دقيقة | الكرة الإفريقية
بسبب موقفه من غزة ومزراوي.. رابطة بايرن ميونيخ في مصر توقف نشاطها وتقاطع النادي ساعة | الكرة الأوروبية
مباشر كرة سلة - الأهلي (26)-(32) الزمالك.. قمة مشتعلة في السوبر المصري ساعة | كرة سلة
ماهر يتفوق أخيرا على بسيوني.. فخر الدين يقود المصري للفوز على طلائع الجيش ساعة | الدوري المصري
قائمة الزمالك - نفاد يعوض غياب عواد.. عودة أوباما وغياب عمرو السيسي أمام سموحة ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بمشاركة الأهلي - فيفا يعلن بث مباريات الدوري الإفريقي لكل العالم باستثناء 3 دول 2 صافرات استهجان وهتاف فلسطين حرة خلال دقيقة صمت بمواجهة إنجلترا ضد إيطاليا 3 مباشر انتخابات الزمالك – إغلاق باب التصويت.. وبداية عملية الفرز 4 ‎خبر في الجول - صلاح يتضامن مع الشعب الفلسطيني في غزة بالتبرع إلى الهلال الأحمر المصري