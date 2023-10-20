مباشر الدوري الإفريقي – سيمبا ضد الأهلي

إنفانتينو: الدوري الإفريقي سيغير كل شيء في القارة

موتسيبي: الزمالك سيشارك في النسخة المقبلة من الدوري الإفريقي.. ومصر تستطيع تكرار إنجاز المغرب

خبر في الجول - من يعوض معلول؟ كولر يفاضل بين إمام عاشور والدبيس