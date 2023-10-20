مباشر الدوري الإفريقي – سيمبا ضد الأهلي

الجمعة، 20 أكتوبر 2023 - 17:35

كتب : FilGoal

احتفال لاعبي الأهلي بهدف بيرسي تاو ضد الإسماعيلي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي سيمبا والأهلي التي تقام في ذهاب ربع نهائي الدوري الإفريقي لكرة القدم.

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الأهلي سيمبا الدوري الإفريقي لكرة القدم
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