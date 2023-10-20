تشكيل سيمبا – ميكيسوني أساسي ضد الأهلي
الجمعة، 20 أكتوبر 2023 - 17:11
كتب : FilGoal
يتواجد لاعب الأهلي السابق لويس ميكيسوني في التشكيل الأساسي لفريقه سيمبا ضد المارد الأحمر.
ويلتقي سيمبا مع الأهلي في تنزانيا في ذهاب ربع نهائي الدوري الإفريقي لكرة القدم.
وجاء تشكيل سيمبا كالتالي:
في حراسة المرمى: علي سليم
في الدفاع: جونيور فوندون- هينوك باكا- محمد محمد- شوماري كابومبي
في الوسط: مزاميرو ياسين- كلاتوس تشاما- فابريس نجوما- نتيبازونكيزا سعيدي
في الهجوم: لويس ميكيسوني- كينو دينيس
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