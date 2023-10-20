موتسيبي: الزمالك سيشارك في النسخة المقبلة من الدوري الإفريقي.. ومصر تستطيع تكرار إنجاز المغرب

كشف باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن مشاركة الزمالك في النسخة المقبلة من الدوري الإفريقي لكرة القدم.

ولم تشهد النسخة الأولى من الدوري الإفريقي التي ستنطلق مساء اليوم الجمعة سوى مشاركة الأهلي فقط من مصر في بطولة ستقام بتواجد ثمانية أندية.

وتحدث موتسيبي عبر قناة "أون تايم سبورتس 1" على هامش تواجده في مؤتمر صحفي أقيم اليوم الجمعة قائلا: "الزمالك سيشارك في النسخة المقبلة من الدوري الإفريقي لكرة القدم، تلك النسخة ستشهد تواجد 24 فريقا وهم أصحاب أعلى الأندية في التصنيف".

وعن الكرة الإفريقية ومنتخب مصر قال: "مصر من الدول التي نفتخر بها في إفريقيا، منتخب المغرب استطاع التأهل لنصف نهائي كأس العالم وأعتقد أن منتخب مصر بإمكانه أن يصل لتلك المرحلة أيضا".

وأردف "يجب أن نبني على ما حققناه وأن نواصل تحقيق النجاح، كأس العالم سيأتي يوما ما إلى إفريقيا بشرط الاستثمار في أكاديمياتنا ولاعبينا".

وعن البطولة المستحدثة قال: "إن نجاح الكرة الإفريقي والدوري الإفريقي سيكون له إسهامات كثيرة وهذه البطولة سترفع من مستوى البطولات الإفريقية وتصبح أكثر تنافسية".