تشكيل الأهلي – رضا سليم وكهربا يقودا الهجوم.. والدبيس أساسي أمام سيمبا

الجمعة، 20 أكتوبر 2023 - 17:02

كتب : أحمد الخولي

احتفال لاعبي الأهلي بهدف بيرسي تاو ضد الإسماعيلي

يشغل كريم الدبيس مركز الظهير الأيسر في تشكيل الأهلي أمام سيمبا في غياب علي معلول، فيما يقود

أعلن مارسيل كولر مدرب الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة سيمبا بعد قليل في تنزانيا، ضمن مباريات ذهاب ربع نهائي الدوري الإفريقي لكرة القدم.

تشكيل الأهلي شهد البدء بـ رامي ربيعة بجانب ياسر إبراهيم كقلبي دفاع في غياب محمد عبد المنعم، فيما يلعب كريم الدبيس كظهير أيسر بدلا من معلول.

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ويبدأ محمود عبد المنعم "كهربا" كمهاجم صريح، فيما يتواجد رضا سليم وبيرسي تاو كجناحين.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حارس: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – كريم الدبيس.

الوسط: أليو ديانج – أحمد نبيل "كوكا" – محمد مجدي "أفشة".

الهجوم: بيرسي تاو – محمود عبد المنعم "كهربا" – رضا سليم.

من جهة أخرى، تواجد صلاح محسن مهاجم الفريق على دكة البدلاء، فيما يتواجد كذلك أكرم توفيق وخالد عبد الفتاح العائدين من الإصابة كذلك.

وجاءت دكة بدلاء الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير – مصطفى مخلوف.

الدفاع: أكرم توفيق – خالد عبد الفتاح.

الوسط: إمام عاشور – طاهر محمد طاهر – محمد الضاوي "كريستو" – أحمد عبد القادر – مروان عطية – حسين الشحات.

الهجوم: صلاح محسن.

ويلعب الفائز من مباراة الأهلي مع سيمبا أمام المتأهل بين ماميلودي صنداونز، وبترو أتليتكو في نصف نهائي البطولة.

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