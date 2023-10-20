مؤتمر أنشيلوتي: عدت لريال مدريد بسبب هدف راموس.. وهذا سبب مشاركة رودريجو كمهاجم

يرى كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد أنه عاد إلى تدريب الفريق مرة أخرى بسبب هدف سيرجيو راموس في أتليتكو مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا 2014.

ويستعد النادي الملكي لملاقاة نظيره إشبيلية حيث يتواجد راموس في الجولة العاشرة ضمن منافسات الدوري الإسباني غدا السبت.

وقال المدير الفني الإيطالي خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "عدت لريال مدريد بسبب هدف راموس، إذا لم يسجل في النهائي ربما لم أكن هنا اليوم، أحب رؤيته وسألقي عليه التحية".

وعلق أنشيلوتي عن تعبير رودريجو بعدم حبه للعب كمهاجم كما يتم إشراكه الموسم الحالي قال: "من المهم أن يعرف المدرب في أي مركز يريد لاعبه خوضه، ولكن يجب أن تتم التضحية من قبل لاعب ما بسبب متطلبات الفريق".

وأضاف "الثنائي تشواميني وكامافينجا ضحى من أجل الفريق، رودريجو نفسه فعل ذلك، أهم ما أفكر فيه هو متطلبات الفريق ثم الفرد، لم يخبرني أي لاعب عن عدم رغبته في الإشتراك في مركز معين".

وأنهى حديثه قائلا: "حدث مرة وأن أخبرني لاعب بعدم رغبته في اللعب في مركز معين، كان راموس إذ أشركته كمحور ولم يحب ذلك، لكن وقتها كانت متطلبات الفريق تفرض علي ذلك".

ويحتل الميرينجي صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة، بينما يأتي إشبيلية في المركز الـ14 برصيد ثماني نقاط.