مؤتمر أنشيلوتي: عدت لريال مدريد بسبب هدف راموس.. وهذا سبب مشاركة رودريجو كمهاجم

الجمعة، 20 أكتوبر 2023 - 17:26

كتب : FilGoal

قادش ضد ريال مدريد

يرى كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد أنه عاد إلى تدريب الفريق مرة أخرى بسبب هدف سيرجيو راموس في أتليتكو مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا 2014.

ويستعد النادي الملكي لملاقاة نظيره إشبيلية حيث يتواجد راموس في الجولة العاشرة ضمن منافسات الدوري الإسباني غدا السبت.

وقال المدير الفني الإيطالي خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "عدت لريال مدريد بسبب هدف راموس، إذا لم يسجل في النهائي ربما لم أكن هنا اليوم، أحب رؤيته وسألقي عليه التحية".

أخبار متعلقة:
مؤتمر كلوب: روبرتسون يحتاج لعملية في الكتف.. ويجب الفوز بالثنائيات تعليق من كلوب على فيديو صلاح بشأن فلسطين مؤتمر جوارديولا: فوز هالاند بالكرة الذهبية؟ الجائزة تنقسم لقسمين.. واحد لميسي والآخر لكل اللاعبين مؤتمر تين هاج – عن أسباب سوء أداء أونانا.. وقضية سانشو ومركز برونو فيرنانديز

وعلق أنشيلوتي عن تعبير رودريجو بعدم حبه للعب كمهاجم كما يتم إشراكه الموسم الحالي قال: "من المهم أن يعرف المدرب في أي مركز يريد لاعبه خوضه، ولكن يجب أن تتم التضحية من قبل لاعب ما بسبب متطلبات الفريق".

وأضاف "الثنائي تشواميني وكامافينجا ضحى من أجل الفريق، رودريجو نفسه فعل ذلك، أهم ما أفكر فيه هو متطلبات الفريق ثم الفرد، لم يخبرني أي لاعب عن عدم رغبته في الإشتراك في مركز معين".

وأنهى حديثه قائلا: "حدث مرة وأن أخبرني لاعب بعدم رغبته في اللعب في مركز معين، كان راموس إذ أشركته كمحور ولم يحب ذلك، لكن وقتها كانت متطلبات الفريق تفرض علي ذلك".

ويحتل الميرينجي صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة، بينما يأتي إشبيلية في المركز الـ14 برصيد ثماني نقاط.

ريال مدريد إشبيلية لدوري الإسباني أنشيلوتي سيرجيو راموس
نرشح لكم
ريليفو: إيقاف بابو جوميز عامين بسبب المنشطات مؤتمر كلوب: روبرتسون يحتاج لعملية في الكتف.. ويجب الفوز بالثنائيات مؤتمر تين هاج – عن أسباب سوء أداء أونانا.. وقضية سانشو ومركز برونو فيرنانديز تعليق من كلوب على فيديو صلاح بشأن فلسطين مؤتمر جوارديولا: فوز هالاند بالكرة الذهبية؟ الجائزة تنقسم لقسمين.. واحد لميسي والآخر لكل اللاعبين مؤتمر تشافي: اتهام لابورتا جاء من مدريد.. وفاجأني تخفيض عقوبة ناتشو ماونت: الضغط كبير بسبب قميص رقم 7 في يونايتد.. واندمجت مع الفريق والمدرب مؤتمر أرتيتا - عن معاناة رامسديل.. ونصيحة بوكيتينو التي لم يستمع لها
أخر الأخبار
مباشر كرة سلة - الأهلي ضد الزمالك.. كأس السوبر المصري 4 ثاتيه | كرة سلة
ماهر يتفوق أخيرا على بسيوني.. فخر الدين يقود المصري للفوز على طلائع الجيش 9 دقيقة | الدوري المصري
قائمة الزمالك - نفاد يعوض غياب عواد.. عودة أوباما وغياب عمرو السيسي أمام سموحة 20 دقيقة | الدوري المصري
ريليفو: إيقاف بابو جوميز عامين بسبب المنشطات 34 دقيقة | الكرة الأوروبية
إنفانتينو: الدوري الإفريقي سيغير كل شيء في القارة 43 دقيقة | الكرة الإفريقية
مباشر الدوري الإفريقي – سيمبا (0)-(0) الأهلي.. بيرسي تاو يهدر انفراد ثالث 50 دقيقة | الكرة الإفريقية
مؤتمر أنشيلوتي: عدت لريال مدريد بسبب هدف راموس.. وهذا سبب مشاركة رودريجو كمهاجم 59 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل الدوري السعودي – بنزيمة وحمد الله يقودان هجوم اتحاد جدة ضد التعاون ساعة | السعودية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بمشاركة الأهلي - فيفا يعلن بث مباريات الدوري الإفريقي لكل العالم باستثناء 3 دول 2 صافرات استهجان وهتاف فلسطين حرة خلال دقيقة صمت بمواجهة إنجلترا ضد إيطاليا 3 ‎خبر في الجول - صلاح يتضامن مع الشعب الفلسطيني في غزة بالتبرع إلى الهلال الأحمر المصري 4 انتهت بالفيديو - مصر الأولمبي (2)-(1) أوزبكستان