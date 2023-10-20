مؤتمر كلوب: روبرتسون يحتاج لعملية في الكتف.. ويجب الفوز بالثنائيات

كشف يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن اتجاه أندرو روبرتسون لإجراء عملية في الكتف خلال الفترة المقبلة.

ويستعد ليفربول لملاقاة نظيره إيفرتون غدا السبت في دربي ميرسيسايد المباراة التي ستجمعهما في الجول التاسعة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال المدير الفني الألماني خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "أعتقد أن القرار سيكون إجراء عملية لروبرتسون، حاولنا أن نبتعد عن ذلك لكن الأطباء أخبرونا أن العملية ستكون أفضل على المدى البعيد، لا نعرف مدة الغياب".

وعلق كلوب على فيديو محمد صلاح الذي دعم فيه أهالي غزة "طالع التفاضيل".

وأضاف "إيفرتون يلعب بطريقة أخذ الكرة عرض الملعب بالكامل وبذلك سيكون تسيميكاس في الأمام، وبالتالي يجب أن نفوز في الثنائيات بالرغم من أن لديهم لاعبين أقوياء ولكن كذلك نحن لدينا فريق قوي".

وأنهى حديثه "كل الدربيات تكون صعبة لأسباب مختلفة، لا أعتقد أنه من المنطقي أن تقارن أي دربي به، إيفرتون يلعب جيدا ويحققوا النتائج، هم فريق صعب للغاية".

ويحتل الريدز المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 17 نقطة، بينما يأتي إيفرتون في المركز الـ16 برصيد سبع نقاط.