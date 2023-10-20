تعليق من كلوب على فيديو صلاح بشأن فلسطين

سُئل يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن رأيه في الفيديو الذي نشره محمد صلاح نجم الفريق بشأن دعمه لغزة فيما تتعرض له من عدوان من قبل قوات الاحتلال.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

وتحدث كلوب في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الجمعة قائلا: "كيف لا يكون هذا السؤال مسألة سياسية؟".

وواصل "من المهم جدا أن يكون لدينا شخصيات قوية لكنني لست واثقا من أن هذا هو المكان المناسب لمناقشة مسألة خطيرة للغاية".

وأتم كلوب حديثه "أعتقد أننا يجب أن نترك الأمر خارج تلك الغرفة، ولكن ليس لدي أي شك بشأن شخصية صلاح".

وكان صلاح نشر فيديو عبر مختلف حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي وقال فيه: "ليس من السهل أبدًا الإدلاء بتصريحات في مثل هذه الأوقات العصيبة".

وأضاف "شهدنا في الأيام السابقة عنف شديد ووحشية غاشمة تدمي القلوب، لا يمكن تحمل وتيرة العنف المتصاعدة منذُ أسابيع. جميع الأرواح مقدسة ويجب توفير سبل الحماية لها".

وأكمل "يجب أن تتوقف المجازر، فالعائلات تتقطع أواصرها".

وأردف "يجب السماح بتقديم الدعم الإنساني لغزة فورا".

وشدد "يمر سكان غزة بأوضاع مزرية. بالأمس، شاهدنا مشاهد مروعة في المستشفى".

وأكمل "يحتاج سكان غزة إلى الغذاء والماء والدواء فورا".

وأتم "أناشد جميع قادة العالم للتكاتف معًا لمنع وقوع مزيد من المذابح للأبرياء. والإنسانية يجب أن تسود".

وكان رامي الناظر الرئيس التنفيذي للهلال الأحمر المصري قد أعلن تبرع محمد صلاح من أجل التضامن مع الشعب الفلسطيني.

وقال الناظر عبر MBC مصر: "محمد صلاح تبرع بالفعل، والأمر ليس غريبا عليه وليست تلك المرة الأولى التي يساهم فيها بالمساعدة داخل أو خارج مصر".

وشدد "تواصل معنا وأبلغنا من خلال مدير أعماله بالتبرع".

وكان FilGoal.com انفرد بتبرع محمد صلاح لضحايا الشعب الفلسطيني قبل عدة أيام من خلال الهلال الأحمر المصري.

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