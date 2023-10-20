مؤتمر جوارديولا: فوز هالاند بالكرة الذهبية؟ الجائزة تنقسم لقسمين.. واحد لميسي والآخر لكل اللاعبين

الجمعة، 20 أكتوبر 2023 - 16:08

كتب : رامي جمال

ميسي - جوارديولا

من يفوز بالكرة الذهبية؟ إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي أم ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي؟ مدرب كلا اللاعبين بيب جوارديولا يجيب.

وتحدث جوارديولا مدرب مانشستر سيتي في مؤتمر صحفي أقيم اليوم الجمعة قائلا: "هاهاها أنت مضحك للغاية –يقصد الصحفي- كما قلتها دائما الكرة الذهبية يجب أن تنقسم لقسمين جزء لميسي وآخر لكل اللاعبين لذا يجب أن يفوز بها هالاند".

وواصل "لقد فزنا بالثلاثية وسجل هالاند ملايين الأهداف".

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واستدرك مدرب برشلونة الأسبق "لكن أسوأ موسم لميسي هو الأفضل لكل اللاعبين الآخرين".

وأردف "ميسي وهالاند يستحقان الفوز بها، في الواقع أرغب في فوز هالاند بها لأنه ساعدنا لتحقيق ما حققنا الموسم الماضي، سأحب ذلك".

وأكمل "لكن ميسي فاز بكأس العالم، هنا كلا اللاعبين جيدين للحصول على الجائزة، وهذا يجعلنا فخورين جدا".

وعن اتهام جوان لابورتا رئيس برشلونة بإعطاء رشوة في قضية نائب رئيس لجنة الحكام الأسبق في الاتحاد الإسباني نيجريرا لمحاباة ناديه قال بيب: "عندما يكون هناك حكم قضائي سوف أعطي رأيي".

وأردف "حتى حدوث ذلك فلابورتا وكل شخص آخر برئ حتى يثبت العكس، لننتظر ونرى".

وواصل "فزنا بكل البطولات وقتها لأننا كنا أفضل من المنافسين".

ودرب جوارديولا برشلونة في الفترة ما بين 2008 لـ2012.

ويستعد سيتي لملاقاة برايتون غدا السبت في ملعب الاتحاد في التاسعة من الدوري الإنجليزي.

ويحتل سيتي المركز الثالث بـ18 نقطة بفارق نقطتين عن توتنام وأرسنال المتصدرين.

فيما يأتي برايتون سادسا بـ16 نقطة.

وعن مدرب برايتون روبرتو دي زيربي قال جوارديولا: "هو رجل وسيم، أنا معجب بما يقوم فلا يهم الفريق الذي يواجهونه بل يلعبون بطريقتهم المعتادة".

وأكمل "أحب مشاهده فريقه ونجاحه ليس مفاجئا حتى مع خسارته 6-1 أمام أستون فيلا فلا يهم بل لعب بأسلوبه، ستكون واحدة من أصعب الاختبارات لنا".

وتابع "دي زيربي يحول برايتون لفريق قمة، لقد رحل عنه عدة لاعبين ويستمرون في اللعب بشكل جيد، لديهم لاعبين استثنائيين لكنني أشعر أنهم أفضل مع روبرتو".

جوارديولا ميسي الكرة الذهبية برايتون هالاند
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