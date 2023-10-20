بحضور آرسين فينجر.. الكشف عن شكل كأس الدوري الإفريقي لكرة القدم

كشف باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم الجمعة عن شكل كأس البطولة المستحدثة الجديدة وهي الدوري الإفريقي لكرة القدم.

وعقد موتسيبي مؤتمرا صحفيا اليوم تحدث خلاله عن البطولة وفي نهايته كشف عن شكل الكأس.

وشهد المؤتمر حضور آرسين فينجر المدرب التاريخي لأرسنال والمدير الفني الحالي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وتنطلق بطولة الدوري الإفريقي لكرة مساء اليوم بمواجهة سيمبا والأهلي في ذهاب ربع النهائي.

ويشارك في البطولة كل من الأهلي وسيمبا وماميلودي صنداونز وبترو أتليتكو وإنيمبا والوداد والترجي ومازيمبي.

وجاءت الجوائز كالتالي:

المركز الأول: 4 مليون دولار

الوصيف: 3 مليون دولار

الوصول لنصف النهائي: مليون و700 ألف دولار

المشاركة في البطولة: مليون دولار

وأشار كاف إلى أن الجائزة تعتبر جذابة وتنافسية في ظل أن البطل سيحصل على 4 ملايين دولار جراء لعبه لست مباريات فقط.