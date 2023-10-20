لن يذهب إلى أي مكان.. برايتون يجدد تعاقد ميتوما
الجمعة، 20 أكتوبر 2023 - 12:35
كتب : FilGoal
أعلن برايتون اليوم الجمعة رسميا تجديد تعاقد لاعبه كارو ميتوما حتى صيف عام 2027.
كاورو ميتوما
النادي : برايتون
وكان تعاقد اللاعب الياباني ينتهي في عام 2025 قبل أن ينجح النادي الإنجليزي في تجديده اليوم.
وقال روبرتو دي زيربي المدير الفني لبرايتون: "إنها أنباء عظيمة، كارو أفضل لاعب لدينا".
وانضم ميتوما إلى برايتون في عام 2021 قادما من كاواساكي فرونتال وأعير في الوقت ذاته إلى يونيون سانت جيلواز البلجيكي.
وخلال الموسم الماضي سجل ميتوما 10 أهداف وصنع ثمانية آخرين في 41 مباراة رفقة برايتون ليساهم معهم في تأهلهم للدوري الأوروبي للمرة الأولى في تاريخ النادي.
وفي الموسم الجاري سجل ثلاثة أهداف وصنع أربعة في 11 مباراة خاضها مع برايتون.
وخاض ميتوما 18 مباراة مع منتخب اليابان سجل خلالهم سبعة أهداف وصنع خمسة آخرين.
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