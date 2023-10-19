خبر في الجول - تقلص فرص عبد المنعم في المشاركة أمام سيمبا

باتت فرص محمد عبد المنعم مدافع الأهلي في اللحاق بمباراة الفريق أمام سيمبا التنزاني ضعيفة بسبب التطورات الأخيرة.

وعلم FilGoal.com أن عبد المنعم لم يشارك في المران النهائي لفريق الأهلي.

جاء ذلك بسبب الإصابة التي عاد بها من معسكر منتخب مصر.

وبذلك تصبح فرص عبد المنعم ضعيفة في المشاركة أمام سيمبا التنزاني، في ذهاب ربع نهائي الدوري الإفريقي.

وتبدأ النسخة الأولى من البطولة الجديدة في إفريقيا بلقاء الافتتاح بين سيمبا والأهلي غدا الجمعة في السادسة مساءً.

وجاءت القائمة كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: محمد عبد المنعم - أكرم توفيق - محمد هاني - كريم الدبيس - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - خالد عبد الفتاح.

خط الوسط: محمد مجدي أفشة - أليو ديانج - مروان عطية - إمام عاشور - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - رضا سليم - محمد الضاوي كريستو - أحمد نبيل كوكا- بيرسي تاو - أحمد عبد القادر .

خط الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا - صلاح محسن.

ويستضيف الأهلي فريق سيمبا يوم الثلاثاء المقبل في مباراة الإياب.