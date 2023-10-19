عبد المجيد سليم يعلن انسحابه من انتخابات الزمالك ودعمه لقائمة حسين لبيب

أعلن عبد المجيد سليم المرشح على منصب أمين الصندوق في الزمالك انسحابه من خوض سباق الانتخابات رسميا.

ونشر عبد المجيد سليم بيانا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم الخميس قال فيه التالي:

السادة أعضاء الجمعية العمومية وجمهور الزمالك العظيم.

إيمانا مني ومن كل محب لكيان نادي الزمالك الكبير الذي لطالما يلتف حوله أبناؤه في جميع الأوقات وحرصا على المصلحة العامة للنادي وهي توحيد الكلمة والعودة بالنادي لعهده السابق وتحقيق الاستقرار الإداري والفني على جميع الأصعدة.

وأيضا سعيا لتكوين جبهة متماسكة موحدة من الشرفاء القادرين على قيادة النادي إلى عهد جديد في سبيل هدف أسمى وهو اسم وكيان الزمالك العريق.

وبعد دراسة الموقف والتشاور مع عدد من القامات ومحبي النادي وبعد مراجعة مستفيضه لأسماء القائمة الانتخابية للكابتن حسين لبيب وما تضمه من خبرات فضلا عن برنامجها الانتخابي الطموح الذي يليق بنادي الزمالك وجماهيره وأعضائه.

فقد استقر ضميري وقلبي على الانسحاب نهائيا من خوض المعركة الانتخابية الشريفة التي ينتظرها كل عشاق القلعة البيضاء تجنبا لتفتيت الأصوات الانتخابية وترسيخا لمبدأ المصلحة العامة تفوق المصلحة الخاصة لذلك اتخذت القرار بالاعتذار عن عدم استكمال الانتخابات مع تقديم الدعم والتأييد الكامل للقائمة الموحدة برئاسة الكابتن حسين لبيب.

وتقام انتخابات الزمالك غدا الجمعة في مقر النادي.

وبذلك أصبح المرشحين على منصب أمين الصندوق في الزمالك هم:

كريم عادل عبيد

محمد قدري

حسام المندوه الحسيني

محمد المأوى

خالد لطيف