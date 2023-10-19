مفاجأة من لاعبي النصر لـ رونالدو

الخميس، 19 أكتوبر 2023 - 19:10

كتب : FilGoal

رونالدو في تدريبات النصر

فاجأ لاعبو النصر زميلهم كريستيانو رونالدو بتكريمه خلال تدريبات الفريق.

وأحضر لاعبو العالمي كعكة تُبرز إنجازات رونالدو الأخيرة، تحديدا على الصعيد الدولي، بعد تكريمه في البرتغال بمناسبة اجتيازه لـ 200 مباراة دولية.

وكتب على الكعكة: 203 مباراة دولية - 127 هدفا - 40 هدفا في 2023".

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وظهر الاندهاش على وجه رونالدو في بادئ الأمر، قبل أن ترتسم الابتسامة عليه.

وبات رونالدو عميد لاعبي العالم متفوقا على بدر المطوع حين وصل إلى 197 مباراة، ليحطم الرقم السابق المسجل باسم أسطورة الكويت بـ 196 مباراة.

وأصبح رونالدو سادس لاعب في تاريخ كرة القدم يسجل 100 هدف أو أكثر لكل عقد في 3 عقود مختلفة مع الفرق والمنتخب، بعد ألفريدو دي ستيفانو وبوشكاش وبيليه وروماريو وليونيل ميسي.

رونالدو انتقل إلى صفوف النصر السعودي في يناير الماضي بعد إنهاء عقده مع مانشستر يونايتد.

وسبق لصاروخ ماديرا اللعب في صفوف يونايتد قادما من سبورتينج لشبونة منذ 2003 وحتى 2009، وتوج معه بدوري الأبطال والكرة الذهبية في 2008.

وانتقل رونالدو إلى ريال مدريد كأغلى لاعب في التاريخ آنذاك عام 2009 مقابل 94 مليون يورو، ليصبح هدافه التاريخي والهداف التاريخي لدوري الأبطال، ويحصد معه دوري الأبطال 4 مرات في 2014 و2016 و2017 و2017 و2017، وكذلك الكرة الذهبية في 2013 و2014 و2016 و2017.

في 2018 انتقل البرتغالي إلى يوفنتوس، وبعد 3 سنوات عاد إلى مانشستر يونايتد في تجربته الأوروبية الأخيرة، التي استمرت لعام ونصف.

كريستيانو رونالدو النصر الدوري السعودي
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