كاسيميرو يغيب عن مانشستر يونايتد ضد شيفيلد

تأكد غياب كاسيميرو لاعب خط وسط مانشستر يونايتد عن مباراة فريقه المقبلة أمام شيفيلد يونايتد بسبب الإصابة.

كاسيميرو النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

ويستضيف شيفيلد منافسه يونايتد يوم السبت المقبل في ملعب برامال لين في تاسع جولات الدوري الإنجليزي.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية في تقرير لها اليوم الخميس أن يونايتد نصح كاسيميرو بالبقاء في البرازيل للعلاج من الإصابة التي تعرض لها خلال التوقف الدولي.

وأوضح التقرير أن الإصابة طفيفة ولكن يونايتد طلب من لاعبه العلاج منها أولا قبل العودة إلى إنجلترا.

وشارك كاسيميرو خلال الموسم الجاري في 11 مباراة مع يونايتد في كل البطولات سجل خلالهم أربعة أهداف وصنع هدفا.

ويحتل يونايتد المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 12 نقطة.

فيما يأتي شيفيلد في المركز الـ20 والأخير بنقطة وحيدة.