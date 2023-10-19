عمر كانوتيه: الأجيال القادمة ستتعلم كل شيء عما يحدث في فلسطين

دعم فريدريك عمر كانوتيه مهاجم إشبيلية ومنتخب مالي السابق فلسطين ضد ما تتعرض له حاليا من عدوان غاشم من قبل قوات الاحتلال.

وكتب كانوتيه عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الخميس: "الأجيال القادم سوف تتعلم عن الاحتلال والفصل العنصري وجرائم الحرب والإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل وحلفاؤها ضد الفلسطينيين".

وأتم "أكاذيب وتستر من وسائل الإعلام الكبرى والسياسيين الفاسدين وغيرهم من الدعاة، الخزي والعار عليهم، فلسطين حرة".

Next generations will learn about the occupation, apartheid, war crime and genocide committed by Israel & its allies on the Palestinian people.The lies & coverups of mainstream media, corrupt politicians and other propagandists. Shame and humiliation on them. #FreePalestine — Fred Oumar KANOUTÉ (@FredericKanoute) October 19, 2023

وتتعرض غزة خلال الأيام الماضية لقصف من قبل قوات الاحتلال ما أدى لاستشهاد أكثر من 3 آلاف شخص وإصابة أكثر من 10 آلاف وفقا للأرقام المعلنة.

ولا تعد هذه هي المرة الأولى التي يدعم فيها كانوتيه فلسطين إذ أنه وقت لعبه في صفوف إشبيلية احتفل بأحد أهدافه بالكشف عن قميص كُتب عليه فلسطين.