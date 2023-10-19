عمر كانوتيه: الأجيال القادمة ستتعلم كل شيء عما يحدث في فلسطين

الخميس، 19 أكتوبر 2023 - 18:05

كتب : FilGoal

كانوتية

دعم فريدريك عمر كانوتيه مهاجم إشبيلية ومنتخب مالي السابق فلسطين ضد ما تتعرض له حاليا من عدوان غاشم من قبل قوات الاحتلال.

وكتب كانوتيه عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الخميس: "الأجيال القادم سوف تتعلم عن الاحتلال والفصل العنصري وجرائم الحرب والإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل وحلفاؤها ضد الفلسطينيين".

وأتم "أكاذيب وتستر من وسائل الإعلام الكبرى والسياسيين الفاسدين وغيرهم من الدعاة، الخزي والعار عليهم، فلسطين حرة".

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وتتعرض غزة خلال الأيام الماضية لقصف من قبل قوات الاحتلال ما أدى لاستشهاد أكثر من 3 آلاف شخص وإصابة أكثر من 10 آلاف وفقا للأرقام المعلنة.

ولا تعد هذه هي المرة الأولى التي يدعم فيها كانوتيه فلسطين إذ أنه وقت لعبه في صفوف إشبيلية احتفل بأحد أهدافه بالكشف عن قميص كُتب عليه فلسطين.

فلسطين كانوتيه
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