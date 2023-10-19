ميرور: مخاوف من غياب روبرتسون حتى 2024

الخميس، 19 أكتوبر 2023 - 17:13

كتب : FilGoal

أندرو روبرتسون

تحوم الشكوك حول قدرة أندي روبرتسون مدافع ليفربول على اللعب قريبا في ظل الإصابة القوية التي ضربته مؤخرا.

وتعرض الدولي الاسكتلندي لإصابة في الكتف بعد اصطدامه بأوناي سيمون حارس مرمى إسبانيا في مباراة الفريقين يوم الخميس الماضي.

ونشرت صحيفة ميرور صورة لروبرتسون وهو يرتدي جبيرة في يده.

أخبار متعلقة:
يويفا يعلن قراره بشأن مباراة السويد وبلجيكا التي انتهت بعد الشوط الأول سكاي: فرصة جديدة لـ جيرو؟ إصابة حارس ميلان الثاني قبل لقاء يوفنتوس رامسديل: أعاني وأتألم من الجلوس على مقاعد بدلاء أرسنال الشرطة الفرنسية تداهم مقر اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس 2024 للمرة الثانية

Andy Robertson

وأوضح التقرير أن نادي ليفربول يخشى أن يضطر روبرتسون للخضوع لجراحة قد تبعده عن الملاعب حتى مطلع عام 2024.

ولم يتمكن ستيف كلارك مدرب منتخب اسكتلندا من توضيح مدى خطورة الإصابة التي تعرض لها روبرتسون.

وقال في تصريحات للصحفيين يوم الثلاثاء "أندي عاد إلى ليفربول، كما هو الحال دائما مع اللاعبين المصابين، نعيدهم إلى ناديهم".

وأضاف "ليفربول سيتعامل مع إصابته، من الواضح أنها مشكلة في الكتف وسيتعامل معها الفريق الطبي لليفربول".

وأكمل "إذا كان لائقا لمباريات الشهر المقبل مع منتخب اسكتلندا، فهذا أمر رائع. إذا لم يكن جاهزا، فنأمل أن يكون لائقا مع ناديه في أقرب وقت ممكن".

وفي حالة غياب روبرتسون عما تبقى من عام 2023، فسيغيب عن عدة مباريات مرتقبة، ضد مانشستر سيتي في نوفمبر، ومانشستر يونايتد وأرسنال ونيوكاسل يونايتد في ديسمبر.

ويحتل ليفربول المركز الرابع في جدول الدوري الإنجليزي، بفارق 3 نقاط عن توتنام المتصدر بعد 8 جولات، وسيعود إلى اللعب يوم السبت بدربي ميرسيسايد ضد إيفرتون.

ويمكن ليورجن كلوب الاعتماد على اليوناني كوستاس تسيميكاس، الذي جدد عقده مع ليفربول مؤخرا، ليحل محل روبرتسون.

شارك تسيميكاس في 65 مباراة مع الحمر منذ انتقاله إلى أنفيلد في عام 2020، لكن هذا الموسم شارك لمدة 4 دقائق فقط من الدوري.

أندي روبرتسون كوستاس تسيميكاس ليفربول يورجن كلوب
نرشح لكم
كاسيميرو يغيب عن مانشستر يونايتد ضد شيفيلد رامسديل: أعاني وأتألم من الجلوس على مقاعد بدلاء أرسنال أثليتك: رابطة الدوري الإنجليزي تنصح بمنع رفع أعلام فلسطين وآسرائيل خلال المباريات تقرير: نيوكاسل وبايرن مهتمان بضم كالفين فيليبس سكاي: عودة حكما تقنية الفيديو في مباراة توتنام وليفربول لإدارة مباريات الدوري الإنجليزي بسبب اقتطاع فيديو دعم لفلسطين.. إيفرا يهدد بعدم استخدام "إنستجرام" حوار - محمد النني: بكيت فرحا لتجديد تعاقدي مع أرسنال.. والإعلام لم يصدق أحلامي في المقاولون سكاي: بعد انسحاب جاسم بن حمد.. راتكليف يسعى لشراء أسهم في مانشستر يونايتد
أخر الأخبار
كاسيميرو يغيب عن مانشستر يونايتد ضد شيفيلد 18 دقيقة | الدوري الإنجليزي
عمر كانوتيه: الأجيال القادمة ستتعلم كل شيء عما يحدث في فلسطين 39 دقيقة | الكرة الإفريقية
دوري المحترفين - النجوم ينقل مبارياته إلى ملعب السليمانية ساعة | الدرجة الثانية
ميرور: مخاوف من غياب روبرتسون حتى 2024 ساعة | الدوري الإنجليزي
بمشاركة الأهلي - فيفا يعلن بث مباريات الدوري الإفريقي لكل العالم باستثناء 3 دول 2 ساعة | الكرة الإفريقية
يويفا يعلن قراره بشأن مباراة السويد وبلجيكا التي انتهت بعد الشوط الأول 2 ساعة | الكرة الأوروبية
سكاي: فرصة جديدة لـ جيرو؟ إصابة حارس ميلان الثاني قبل لقاء يوفنتوس 2 ساعة | الكرة الأوروبية
رامسديل: أعاني وأتألم من الجلوس على مقاعد بدلاء أرسنال 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - لاعب أرسنال يوافق على تمثيل مصر 2 لاعب زامبيا لـ في الجول: قدمنا مباراة جيدة.. وهذا أفضل لاعب في منتخب مصر 3 قرعة كأس أمم إفريقيا 2023 – مصر ضد غانا.. وقمتان ناريتان في البطولة 4 أمم إفريقيا 2023 - مواعيد وترتيب مباريات منتخب مصر في المجموعات.. الملعب والمدينة المستضيفة