ميرور: مخاوف من غياب روبرتسون حتى 2024

تحوم الشكوك حول قدرة أندي روبرتسون مدافع ليفربول على اللعب قريبا في ظل الإصابة القوية التي ضربته مؤخرا.

وتعرض الدولي الاسكتلندي لإصابة في الكتف بعد اصطدامه بأوناي سيمون حارس مرمى إسبانيا في مباراة الفريقين يوم الخميس الماضي.

ونشرت صحيفة ميرور صورة لروبرتسون وهو يرتدي جبيرة في يده.

وأوضح التقرير أن نادي ليفربول يخشى أن يضطر روبرتسون للخضوع لجراحة قد تبعده عن الملاعب حتى مطلع عام 2024.

ولم يتمكن ستيف كلارك مدرب منتخب اسكتلندا من توضيح مدى خطورة الإصابة التي تعرض لها روبرتسون.

وقال في تصريحات للصحفيين يوم الثلاثاء "أندي عاد إلى ليفربول، كما هو الحال دائما مع اللاعبين المصابين، نعيدهم إلى ناديهم".

وأضاف "ليفربول سيتعامل مع إصابته، من الواضح أنها مشكلة في الكتف وسيتعامل معها الفريق الطبي لليفربول".

وأكمل "إذا كان لائقا لمباريات الشهر المقبل مع منتخب اسكتلندا، فهذا أمر رائع. إذا لم يكن جاهزا، فنأمل أن يكون لائقا مع ناديه في أقرب وقت ممكن".

وفي حالة غياب روبرتسون عما تبقى من عام 2023، فسيغيب عن عدة مباريات مرتقبة، ضد مانشستر سيتي في نوفمبر، ومانشستر يونايتد وأرسنال ونيوكاسل يونايتد في ديسمبر.

ويحتل ليفربول المركز الرابع في جدول الدوري الإنجليزي، بفارق 3 نقاط عن توتنام المتصدر بعد 8 جولات، وسيعود إلى اللعب يوم السبت بدربي ميرسيسايد ضد إيفرتون.

ويمكن ليورجن كلوب الاعتماد على اليوناني كوستاس تسيميكاس، الذي جدد عقده مع ليفربول مؤخرا، ليحل محل روبرتسون.

شارك تسيميكاس في 65 مباراة مع الحمر منذ انتقاله إلى أنفيلد في عام 2020، لكن هذا الموسم شارك لمدة 4 دقائق فقط من الدوري.

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