بمشاركة الأهلي - فيفا يعلن بث مباريات الدوري الإفريقي لكل العالم باستثناء 3 دول

الخميس، 19 أكتوبر 2023 - 16:25

كتب : FilGoal

شعار فيفا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم يوم الخميس بث مباريات ربع نهائي بطولة الدوري الإفريقي مجانا عبر منصة فيفا بلس.

وأفاد فيفا في بيان: "جميع مباريات ربع نهائي الدوري الإفريقي ستكون متاحة مباشرة على منصة FIFA+.

وأضاف البيان "سيتم عرض جميع مباريات ربع النهائي (ذهابا وإيابا) عبر هذا الرابط".

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وأوضح البيان "يمكن مشاهدة المباريات مباشرة على FIFA+ في جميع أنحاء العالم، باستثناء جنوب إفريقيا والمملكة المتحدة وتنزانيا".

قبل ساعات، أعلنت قنوات أون تايم سبورتس الحصول على حقوق بث مباريات الدوري الإفريقي لكرة القدم.

وستبث قنوات أون تايم بسورتس مباريات البطولة بالكامل والتي تبدأ بمباراة الافتتاح بين سيمبا التنزاني والأهلي في دار السلام عاصمة تنزانيا.

وتقام البطولة المستحدثة التي ينظمها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بمشاركة 8 أندية من عمالقة القارة السمراء، هي الأهلي والوداد المغربي والترجي التونسي زصن داونز الجنوب إفريقي وإنيمبا النيجيري وبترو أتلتيكو الأنجولي ومازيمبي الكونغولي وسيمبا التنزاني.

وتقام البطولة في الفترة من 20 أكتوبر الجاري إلى 11 نوفمبر المقبل.

وتبلغ قيمة جوائزها 14 مليون و400 ألف دولار.

يذكر أن قنوات أبو ظبي الرياضية أعلنت في وقت سابق حصولها على حقوق بث البطولة في نسختها الأولى أيضا.

وإليكم مواعيد مباريات بطولة الدوري الإفريقي:

دور الـ8

سيمبا × الأهلي – 20 أكتوبر في تنزانيا

الأهلي × سيمبا – 24 أكتوبر في القاهرة

وستنطلق مباراة الافتتاح في السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

أما مباراة العودة فستنطلق في الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

بترو أتلتيكو × صنداونز - 21 أكتوبر في أنجولا

صنداونز × بترو أتلتيكو – 24 أكتوبر في جنوب إفريقيا

إنييمبا × الوداد – 22 أكتوبر في نيجيريا

الوداد × إنييمبا – 25 أكتوبر في المغرب

مازيمبي × الترجي – 21 أكتوبر في الكونغو

الترجي × مازيمبي – 25 أكتوبر في تونس

نصف النهائي

الفائز من الأهلي ضد سيمبا × الفائز من بترو أتلتيكو ضد صنداونز

مباراة الذهاب 29 أكتوبر

مباراة الإياب 1 نوفمبر

الفائز من الوداد ضد إنييمبا × الفائز من الترجي ضد مازيمبي

مباراة الذهاب 29 أكتوبر

مباراة الإياب 1 نوفمبر

النهائي

مباراة الذهاب 5 نوفمبر

مباراة الإياب 11 نوفمبر

الدوري الإفريقي الأهلي فيفا
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