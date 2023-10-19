يويفا يعلن قراره بشأن مباراة السويد وبلجيكا التي انتهت بعد الشوط الأول

أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قراره بشأن مباراة بلجيكا والسويد التي أغليت قبل أيام ضمن تصفيات يورو 2024.

وقرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اعتماد نتيجة التعادل 1-1 كنتيجة نهائية لمباراة بلجيكا والسويد، وهي نتيجة الشوط الأول.

وأكد يويفا في بيانه أن المباراة لن تعاد.

وجاءت قرارات يويفا وفقا للبيان:

- تم إلغاء مباراة تصفيات يورو 2024 ين بلجيكا والسويد مع تأكيد نتيجة الشوط الأول على أنها نتيجة نهائية.

- يُمنح كل فريق نقطة واحدة ويتم تحديث ترتيب المجموعة السادسة وفقًا لذلك.

- لن يتم لعب أي مباراة في مسابقات يويفا في إسرائيل حتى إشعار آخر.

- تم تأجيل مباراة فياريال ضد مكابي حيفا في الدوري الأوروبي من الخميس 26 أكتوبر إلى الأربعاء 6 ديسمبر 2023.

- تم تأجيل مباراة مكابي تل أبيب ضد زوريا لوهانسك في الدوري المؤتمر الأوروبي من الخميس 26 أكتوبر إلى السبت 25 نوفمبر 2023.

- بسبب الوضع الحالي، تم استبعاد فريق شباب مكابي حيفا من دوري أبطال أوروبا للشباب.

ماذا حدث؟

تم إلغاء مباراة بلجيكا ضد السويد قبل بداية الشوط الثاني من المباراة التي كانت ضمن منافسات الجولة الثامنة من المجموعة السادسة لتصفيات يورو 2024 وأقيمت في العاصمة البلجيكية بروكسل على ملعب الملك بودوان.

وكشفت شبكة "سي إن إن" أن لاعبي السويد قرروا عدم استكمال اللعب بسبب مقتل مشجعين بالرصاص خارج الملعب.

وأوضحت الشبكة أن الحادث تم اعتباره عملا إرهابيا.

وتقدم فيكتور جيوكيريس الهدف الأول للسويد في الدقيقة 15، وتعادل روميلو لوكاكو لبلجيكا في الدقيقة 31 من ضربة جزاء.

ويعتبر اللقاء تحصيل حاصل، حيث ضمنت بلجيكا التأهل ليورو 2024، في حين فقدت السويد الأمل في الصعود، فهي تحتل المركز الثالث برصيد 6 نقاط.

وتحتل النمسا المركز الثاني برصيد 16 نقطة وضمنت التأهل أيضا، بينما أذربيجان في المركز الرابع برصيد أربع نقاط، وإستونيا متذيلة الترتيب بنقطة.

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