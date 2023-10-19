رامسديل: أعاني وأتألم من الجلوس على مقاعد بدلاء أرسنال

اعترف أرون رامسديل حارس أرسنال بأنه يشعر بالألم والمعاناة بسبب جلوسه على مقاعد البدلاء.

وحصل ديفيد رايا حارس أرسنال على ثقة المدرب ميكيل أرتيتا في الفترة الأخيرة ولعب معظم المباريات بشكل أساسي.

وقال رامسديل في تصريحات نشرتها جريدة ذا جارديان: "ردود أفعالي على مقاعد البدلاء؟ هناك أوقات تفعل فيها الشيء الصحيح ولكنه الشيء الخطأ، وإذا لم تفعله، فهو الشيء الخطأ. لذا فهو سيف ذو حدين".

وأضاف "سواء كنت أنا أو ديفيد هو من يلعب، فنحن بحاجة إلى أن نكون قادرين على التركيز واللعب فقط".

وشدد "علاقتي مع رايا جيدة، نحن نتدرب مع بعضنا البعض لمدة ثلاث أو أربع ساعات يوميا، لذا إذا لم نتمكن من ذلك فلن ينجح الأمر".

وتابع "على الرغم من أنني أعاني وأتألم لعدم اللعب بشكل أساسي، إلا أنني يجب أن أقف وأكون قادرا على دفعه للأمام".

وبدأ رامسديل الموسم كأساسي على رايا، الذي انضم لأرسنال من برينتفورد في أغسطس على سبيل الإعارة.

لكن أرتيتا اختار رامسديل للعب كأساسي مرة واحدة فقط منذ فترة التوقف الدولي في سبتمبر، وكانت ضد برينتفورد في كأس رابطة المحترفين.

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